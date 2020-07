Bajt jelez a borda alatti fájdalom

Létfontosságú szerveink számára a bordák nyújtanak védelmet a külső behatásokkal szemben. Az autó karosszériájához hasonlóan ezek is körülölelik az óvni kívánt területet, védik a tüdőt, a szívet, légcsőt. Hogyha a bordánk környékén - elsősorban a bal oldalon - fájdalmat tapasztalunk, hajlamosak vagyunk szívproblémák miatt pánikba esni, de sajnos nem ez az egyetlen betegség, ami ezen a testtájon okoz panaszokat.

Mivel a borda a csontok között az egyik leggyengébb, előfordul, hogy egy kemény ütés hatására - közlekedési balesetben, vagy akár sportolás közben - eltörik. Mivel ilyenkor a környéki szövetek és az erek is megsérülhetnek, kisebb belső vérzések keletkezhetnek, amelyek az agyban fájdalomként jelentkeznek. Mit tehetünk? Cikkünkből kiderül!

Csontjaink közül a bordák törnek legkönnyebben, hosszúságuk és íves kialakításuk miatt. Valamilyen baleset, sportolás következtében megrepedhet, vagy el is törhet egyik-másik, idősebb embereknél ehhez már sokszor elég egy rosszabb mozdulat is. A bordatörés komoly fájdalmakkal jár a sérült oldalon, melyek pár napon belül rosszabbodhatnak. Ilyenkor olyan egyszerű dolgok is nehezen mennek, mint a köhögés vagy a lélegzetvétel, amely a légzés korlátozása miatt légszomjat okozhat. Hogyha azonban semmilyen sérülés nem ért minket az érintett testtájon, úgy valamilyen betegség állhat a rendszeres bordafájdalom mögött. Az alapján, hogy melyik oldalunkon jelentkezik, más-más szerv lehet felelős a fájdalomérzetért.

Nagy bajt is jelezhet a borda alatti fájdalom. Fotó: 123rf

Fájdalom a jobb bordaív alatt

Májunk a jobb bordaív alatt helyezkedik el, így annak fertőzéses, vagy gyulladásos megbetegedése ezen a területen okozhat fájdalmat. Májnagyobbodás, vagy májzsugorodás esetén visszatérőfájdalomjelentkezhet a bordák jobb oldalán. Előfordulhat, hogy nem is a közvetlen közelben lévő szerv a felelős, hanem például a hasnyálmirigy, a tüdő alsó részének, vagy az emésztőrendszer egy szakaszának gyulladása sugárzik a bordák területére. Az epehólyag krónikus gyulladása szintén a bordák jobb oldalán érezhetőek, illetveepekőképződése esetén a felhastól ebbe az irányba sugárzó, rendkívül intenzív fájdalom tapasztalható.

Fájdalom a bal bordaív alatt

Bordáink bal oldalán elsősorban a lép elváltozásai jeleznek tüneteket. Néhány egzotikus, hazánkban szerencsére kevésbé jellemző betegség - például a malária és a skarlát - a lép megnagyobbodásával járhat, illetve okozhatja ezt például aleukémiais. A tüdő bizonyos részének, illetve a vastag- és vékonybélnek szintén lehetnek a bal bordaíven fájdalmat okozó, gyulladásos megbetegedései.

A közhiedelemmel ellentétben szívinfarktus esetén nem a bordák között érezzük először a fájdalmat, az legtöbbször a szegycsontba, illetve a bal vállba nyilal bele. Mint a cikkből is látszik, a bordák alatti fájdalomért számos szervi probléma felelős lehet, így ha a panaszok rövid időn belül nem szűnnek meg, mindenképpen érdemes felkeresnünk háziorvosunkat a helyes diagnózis felállításáért.