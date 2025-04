A Le Primore Hotel & Spa a minőségi feltöltődést kereső vendégek számára kínál luxusélményt. A letisztult, elegáns enteriőr és a természet közelsége harmóniában találkozik a prémium szobakínálatban – az elegáns kétágyas szobáktól a jakuzzis Oasis és Penthouse lakosztályokig. A gasztronómiai paletta is sokszínű: a tetőtéren található La Vie étterem gourmet fogásokkal, míg a Le Restaurant büféétterem és a medenceparti Eden Bistro minőségi és egészségtudatos menüvel várja az érkezőket.

A Le Primore koncepció középpontjában a generációkon átívelő élmények és a holisztikus jóllét áll. A Hévízi-tó természetes gyógyító erejére építve alakították ki azokat a szolgáltatásokat, amelyek nemcsak pihentetnek, de hozzájárulnak az egészségmegőrzéshez is. A szálloda szíve az Eden Spa, amely 11 000 négyzetméteren kínál élmény- és gyógymedencéket, relaxációs zónákat, Kneipp-taposókat és egy 25 méteres úszómedencét.

Forrás: Le Primore Hotel & Spa

A három különálló szaunavilágban mindenki megtalálhatja a számára ideális élményt: a családbarát, a tapasztalt vendégeknek kialakított, illetve a hölgyeknek szánt zónákban különféle hő- és illatélmények várják – finn szauna, infra- és aromakabinok, gőzfürdők és különlegességként hószauna is rendelkezésre áll.

Forrás: Le Primore Hotel & Spa

A diszkrétebb pihenést kedvelők számára a Private Spa & Hamam nyújt exkluzív élményt: páros kikapcsolódás, hamam rituálé, pezsgő és gourmet falatok emelik új szintre az érzéki kényeztetést. A keleti filozófiát idéző Mewali Balinese Spa pedig autentikus balinéz masszázsokkal, illóolajos kezelésekkel és spirituális hangulatával segít a teljes ellazulásban.

Az egészségmegőrzés és regeneráció részeként a gyógyászati részlegen a tradicionális hévízi terápiákat – például iszappakolásokat és termálvizes kezeléseket – modern technológiával ötvözik. A szálloda saját termálkútjából nyert, 34–36 °C-os gyógyvíz természetes támogatást nyújt a mozgásszervi panaszok enyhítésére vagy az általános jó közérzet fenntartására.

A Le Primore szépségszalonjában pedig professzionális szolgáltatásokkal és prémium kozmetikumokkal – többek között Omorovicza és GAIA termékekkel – gondoskodnak arról, hogy vendégeik kívül-belül megújuljanak.

A Le Primore Hotel & Spa nem pusztán egy szálloda, hanem egy életstílus – azoknak, akik értékelik a természet közelségét, az egészségtudatos kikapcsolódást és a személyre szabott figyelmet.

Fotó: Le Primore Hotel & Spa

Tipp: Előnyök már az első foglalástól



Csatlakozzon most a Le Primore Privileged törzsvendégprogramhoz, és élvezze a tagság előnyeit már az első foglalásától. A 2025. június 30-ig beérkező foglalások után nemcsak kedvezményben részesül, hanem hűségpontokat is gyűjthet, amelyeket a szálloda exkluzív shopjában válthat be. A pihenés mostantól még többet ad.

Nyitás: 2025. május 15. Foglalás: www.leprimore.hu