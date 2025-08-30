Címlapkép (Illusztráció): Getty Images
Kvíz: tudod, hogyan kell ápolni a bőröd? – Teszteld, mennyire vagy képben a legfrissebb trendekkel!
Számtalan bőrápolási termék elérhető a piacon. Tisztában vagy vele, melyiket mire érdemes használni?
8,5 órát várt a rákbeteg arra, hogy két percre ránézzen egy orvos
Megdöbbentő történetet írt meg egy olvasó a nyugat.hu-nak. A levél szerint egy rákos beteg csaknem 9 órán át várakozott a szombathelyi Markusovszky kórház onkológiai ambulanciáján, hogy bejusson egy kétperces konzultációra.
Alapvetően felhős idő várható, az időszakosan vékonyodó, szakadozottá váló felhőzet mellett inkább csak kevés napsütés lehet. Átmenetileg csökken a csapadékhajlam, majd főleg a Dunántúlon és a középső országrészben újra egyre nagyobb területen valószínű eső, zápor, zivatar, néhol felhőszakadás is lehet. A Tiszántúlon inkább csak estétől növekszik határozottan a csapadék esélye. Többfelé megélénkül, olykor megerősödhet a délies szél, amely a nap második felében a Dunántúlon egyre nagyobb területen északnyugatira fordul. Zivatarok környezetében azonban átmenetileg erős, viharos széllökések is előfordulhatnak. A hőmérséklet délután általában 26 és 34 fok között valószínű, azonban a tartósabban felhős, csapadékosabb vidékeken ennél több fokkal hűvösebb is lehet. Késő estére 16 és 22 fok közé hűl le a levegő. A szombati időjárást egy, a Kárpát-medencét elérő, majd itt lelassuló hullámzó frontrendszer alakítja. Ennél fogva kettősfronti hatásra kell számítani.
Hogy érzed magad?
Kirobbanó formában vagy? Válaszd ki a lelki- és testi állapotodhoz illő emojit és nézd meg térképünkön, hogy mások hogy érzik magukat!
Hogy érzed most magad fizikailag?
Milyen most a lelkiállapotod?