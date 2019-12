Meglepő, de itt is lehet szőrős egy nő

A hormonális változásoknak köszönhetően ott is felbukkanhatnak szőrszálak a testünkön, ahol eddig nem. Ennek oka, hogy az ösztrogénszint csökken, a tesztoszteronszint nő a szervezetben, mondja Dr. Sandy Tsao, "A női betegeim sokszor mondják, hogy a világ egy kegyetlen hely, mert a fejükön egyre kevesebb a haj, olyan helyeken ahol nem kellene, pedig egyre több a szőr" - mondta Dr. Tsao a Harvard Medical School bőrgyógyásza, a Prevention.com-nak.

Arc

Mellbimbók

Has és köldökrész

Lábujjak

A hajvonalnál és az arc oldalán vagy a pajesz résznél akkor is több lehet a szőr a megszokottnál, ha még nem léptünk be a változó korba.a borotválkozás nem a legjobb megoldás, itt is. Ilyen lehet az elektrolízis, ami akkor is alkalmazható, amikor a lézeres szőrtelenítés nem.ezen a területen nem gyakoriak a szőrbenövések - főleg, ha nem használunk borotvát - de, ha mégis akkor a nedves, meleg borogatás vagy a hidrokortizon krém segít a szőrszálaknak kibújni a bőr alól. hormonváltozásoknak köszönhetően néhány kósza szőrszál a mellbimbók környékén is megjelenhet.ha tényleg csak néhány szőrszálról van szó, akkor elég, ha kitépjük. Ha nem szeretnénk ezzel foglalkozni vagy nagyon zavar minket, akkor itt is alkalmazható a lézeres megoldás.ne tépjük ki a szőrszálakat, mert begyulladhat a bőr, a szőrtüsző - és ez befolyásolhatja a vizsgálat eredményét.A köldök alatt, felett és a has alsó részén is megjelenhetnek nemkívánatos szőrszálak.a legjobb, ha megpróbálja a gyantázást , ha ezen a területen sűrű vagy sötét a szőrszál akkor itt is alkalmazható a lézeres szőrtelenítés.akadályozzuk meg, hidratáló krémekkel, hámlasztókkal, hogy befelé nőjön a szőrszál. pubertás ideje alatt is nőhetnek erősebb szőrszálak a lábujjakra, de a menopauza ezeket még jobban felerősítheti.ha a szőrszálak nem túl vastagok, vagy kevés van belőlük, akkor ki lehet szedni csipesszel, gyantával.Ha emiatt nagyon zavaró a szőrszálak jelenléte, ezen a területen is lehet alkalmazni a végleges lézeres szőrtelenítést hogy elkerüljük a szőrbenövést, használjunk hámlasztó kenőcsöket, bőrradírokat. Érdemes nappali vagy éjszakai hidratáló krémeket is beszerezni.