Ha rosszul mossuk, attól is hullhat a haj

A hajhullásnak számos oka lehet, összegyűjtöttük a 10 legmeglepőbbet. Kattintson és ismerje meg azokat.

"A hajhullás és akopaszodáskét teljesen különböző dolog, semmilyen összefüggés nincs köztük. Nem azért kopaszodunk meg, mert hullik a hajunk. És attól, hogy hullik a hajunk, még nem biztos, hogy megkopaszodunk" - szögezte le rögtön a beszélgetés elején Dr. Veres Gábor bőrgyógyász, aki néhány éve már kiemelten az említett tüneteket okozó betegségekkel foglalkozik hajgyógyászként. Mint mondta, azért specializálódott erre a területre, mert azt tapasztalta, a betegek, akik ilyen panaszokkal élnek, nem vagy alig kapnak segítséget az állami bőrgyógyászati ellátásban. Ennek oka egyrészt az, hogy már az anamnézis felvétele is hosszadalmas, esetenként 20-30 perc, ráadásul az érintettek gyakran frusztráltak, idegesek, és legtöbbször más társult betegségektől is szenvednek. "Ezeket a betegeket szinte lehetetlen volt beilleszteni a napi rutinba, de láttam a problémájukat, hogy ott vannak kezeletlenül. Eldöntöttem, segíteni fogok nekik" - mondta a szakember, aki szerint nagyon sok a páciens.

Veres Gábor tapasztalatai szerint nagyjából 50-50 százalékban fordulnak hajgyógyászhoz férfiak és nők, ám míg jellemzően utóbbiak hajhullással, addig a férfiak a kopaszodás miatt érkeznek a rendelőbe. Ezzel kapcsolatban a szakértő hangsúlyozta, nincs összefüggés a két dolog között. "Van, akinek 30 évig hullik a haja, mégsem kopaszodik meg, és akad, aki egy szál haj elhullását sem érzékeli, mégis megkopaszodik 20 éves korára. A kopaszodás a haj elvékonyodásának a következménye, nem a hajhullásé" - magyarázta, hozzátéve: mindannyian, a nők és a férfiak is kopaszodnak, csak más mintázatban, az előbbiek pedig kevésbé súlyosan. Ez egyrészt a genetikától függ, másrészt például a bőrtípustól is.

A kopaszodás leggyakoribb okai

A kopaszodásnak azonban jellemzően két fő oka van, a bőrbetegségek és a hormonális problémák. Előbbihez tartoznak olyan, a szőrtüszőt érintő autoimmun betegségek, melyek foltos kopaszodást (alopecia areata) okoznak. Olyankor azimmunrendszervalamilyen okból túlzott aktivitást mutat, s a hajszálak ellen támad. Ám, ahogy csökken a gyulladás, a haj visszanő. Ezek nagy része általában mindenféle kezelés nélkül is rendeződhet legfeljebb egy éven belül, ritka az, amikor véglegesen megmarad a kopasz folt. Vannak azonban olyan bőrbetegségek is, melyek hegesedéssel járnak, s végleges kopaszságot okoznak. Ezek nagy része is autoimmun eredetű, mint például a szisztémás lupus erythematosus (sle), vagy lichen planus (lichen planopilaris,) de, mint a szakember hangsúlyozta, ezek egyedileg ritkák. Az ilyen hátterű kopaszodásra nem hatnak a drogériákban kapható hajnövesztők, vagy hajvitaminok, ezeknél elengedhetetlen, hogy ne csak hajgyógyász, de bőrgyógyász is bekapcsolódjon a beteg kezelésébe.

A férfias kopaszodásnak van hatékony ellenszere

A hormonális kopaszodás a "jobbik" eset, hiszen főképp férfiaknál ez már gyógyítható, s ehhez nem kell más mint egy DHT-blokkoló, azaz a tesztoszteron dihidro-tesztoszteronná alakulását megakadályozó gyógyszer, valamint egy olyan, minoxidil hatóanyagú külső haj- és fejbőr ápoló, ami serkenti a hajnövekedést. Utóbbi egyébként a nőknél is hatékony hormonális kopaszodás esetén. Sajnos azonban a korábban említett, bőrgyógyászati betegségekből fakadó alopéciánál ez hatástalan. Dr. Veres Gábor ezzel kapcsolatban hangsúlyozta, régóta használják már biztonsággal ezeket a szereket, a DHT-gátlónak nincs ismert, káros mellékhatása a férfiak hormonrendszerére.

Amíg a férfiaknál nem szükséges különösebb kivizsgálás a hormonális kopaszodás esetén, mivel tudható, hogy annak hátterében mindig a DHT áll, addig a nőknél már nem ez a helyzet. "Nem kell azonban meglepődni, ha a hormonszintekben nincs eltérés, ennek ellenére is lehet hormonális eredetű a női kopaszodás" - mondta a hajgyógyász, megjegyezve: az emberi szervezet nem egy gép, nem mindig "logikus" a működése.

A nők hajlamosabbak megijedni, ha elkezd hullani a hajuk. Fotó: Getty Images

Az androgén alopéciára, azaz férfias kopaszodásra több betegség, hormonális eltérés is hajlamosíthatja a nőket. Ilyen például azinzulinrezisztencia(IR), a prolaktinszint-emelkedés, vagy a kongenitális adrenális hiperplázia, azaz mellékvese eredetű férfihormon túlsúly. A leggyakoribb azonban a policisztás ovárium szindróma, azaz PCOS, ám szerencsére ezek az állapotok is gyógyíthatóak, így a kopaszodás megállítható, sőt visszafordítható. Ha egyáltalán kopaszodásról volt szó, a nők ugyanis a szakember szerint hajlamosabbak jobban megrémülni, ha azt látják, hogy sok a haj a lefolyóban, a fésűben.

Hány szál haj elvesztése normális?

A férfiak sokszor észre sem veszik, ha hullik a hajuk, míg egy hosszú hajú nő, aki hajmosásnál elveszít 15-20 szálat - ami normális - jobban megrémülhet, hiszen az látványos. A hajgyógyász szerint egyéni, hogy kinél mennyi az ingerküszöb, amikor aggódni kezd, hiszen mindenki maga tapasztalja ki élete során, hogy mennyi a normális hajvesztése, de általánosságban - bár nincsenek erre egzakt számok - 100 szál körüli a normális. Nem kellene azonban megrémülnünk rögtön, ha a szokásosnál több hajat veszítünk, hiszen mindenkinél vannak olyan időszakok, amikor jobban hullik a haj. Általánosan ismert, hogy a stresszes élethelyzetek, a betegségek, műtétek, szülés után több hajat veszítünk, de ezek nagy része spontán gyógyul. "Biztos vagyok benne, hogy a koronavírus-járvány után is megnő majd a hajhullással küzdők száma" - jegyezte meg.

Vashiány, fogyókúra, túlzott stressz

"Gyakori ok a hajhullás hátterében a vashiány, a pajzsmirigygyulladás ezeken túl a felszívódási zavarok, mint például a cöliákia, a tejérzékenység, de ide sorolhatunk minden táplálkozással kapcsolatos problémát is, mint például az anorexia, vagy a túl drasztikus, gyors fogyás" - sorolta a hajhulláshoz vezető okokat Dr. Veres Gábor, hangsúlyozva, ezek legtöbbször maguktól is helyreállnak, de mindenképp érdemes gyógyszeres kezeléssel is kiegészíteni. Emellett pedig nagy figyelmet kell fordítani a pszichés tényezőkre, hiszen sokszor az érintett képes betegre stresszelni magát, s máris kész az ördögi kör. "Naponta méricskélik hány szál hajuk hullik ki. Minden hajmosás sírással végződik, sőt, sokan már mosni sem merik. Volt már olyan beteg, akinek a leghatásosabb gyógyszer a nyugtató volt" - magyarázta a hajgyógyász-bőrgyógyász, aki abban hisz, holisztikus szemlélettel kell vizsgálni mindenkit.

Az egész ember kell vizsgálni

"Sokszor furcsállják a betegek, hogy az első alkalommal végigkérdezem, hogy a szülőknek milyen haja van/volt. Jelenleg milyen betegségei vannak, milyen gyógyszereket szed. Vannak, akik türelmetlenkednek, alig várják, hogy elmondhassák, tegnap 128 szál hajuk hullott ki. Nem értik, miért firtatom még a tavalyi mandulaműtétjüket, de ez csak így működik jól. Hiszen sokszor eljön a beteg nyáron hajhullással, és eszébe sem jut összekapcsolni azzal, hogy például februárban volt egy mandulaműtétje" - mondta, megjegyezve: vannak olyan krónikus hajhullások is, amikor a beteg nem is emlékszik már, hogy mikor kezdődött, de azok is leállhatnak.

"Nem akarom azt sugallani, hogy nálunk a bölcsek köve, és mindenkit képesek vagyunk meggyógyítani, mert ez sajnos nem igaz. Viszont az esetek többségében tudunk segíteni végleges, vagy állapotfenntartó terápiával, de sokszor az is elég, ha kiderül, eddig nem jól, nem a fejbőrtípusának megfelelően mosta a haját, vagy nem a megfelelő termékeket használta" - magyarázta Veres Gábor, aki szerint az egyik leggyakoribb hiba, hogy az emberek azt hiszik száraz korpájuk van, miközben a zsíros korpa a gyakoribb. Ezzel összefüggésben elterjedt tévhit, miszerint a gyakori hajmosás rossz, érdemes minél inkább kitolni az idejét, épp az ellenkező hatást váltja ki, s ront a helyzeten.

Így mossuk helyesen

"Semmilyen tudományos kutatás nem támasztja alá, hogy minél tovább ki kellene tolni a hajmosást, sőt, minél tovább áll zsírosan, korpásan haj, annál jobban befüllik és biztosan hullani fog" - húzta alá, s hangsúlyozta, olyan ütemben kell mosni, ahogy zsírosodik. A fejbőr egy szeborrára (fokozott faggyútermelésre) hajlamos terület, ha nem megfelelően kezelik a zsíros-korpás hajat, az állapot könnyen átalakul fejbőrgyulladássá (sebhorreas dermatitisz). Hogy mi száraz, vagy zsíros korpával küzdünk, azt könnyen el lehet dönteni. A zsíros korpás fejbőr ugyanis a hajmosástól eltelt idő múlásával egyre jobban viszket, míg a száraz korpa esetében a hajmosást követően rögtön viszket a kiszáradt fejbőr, s később a minimális faggyútermelés hatására ez a tünet enyhül a következő hajmosásig.

A szakember arról beszélt, a zsíros korpásodás esetén nagyon fontos, hogy megfelelő - nem alkoholtartalmú készítményekkel - szárítsuk a fejbőrt, s lehetőleg kerüljük a hajolajokat, fejbőrápolókat, és egyéb felesleges pakolásokat, balzsamokat, mert ezek ronthatnak a helyzeten. "A férfiak itt is könnyebb helyzetben vannak, hiszen, ha azt mondom, naponta mossák a hajukat, könnyen megtehetik. Egy nőnek ezt mondanám, többet nem jönne. Tőlük azt szoktam kérni, ne használjanak más terméket, mint amit én felírok" - jegyezte meg Veres Gábor, aki szerint alapvetően nem a samponok okozzák a problémát, sőt, az összetevők tekintetében sem kell annyira félni a mumusnak kikiáltott parabéntől, vagy nátrium laurinszulfáttól. "Ha valaki nem parabén allergiás, vagy nem formalin allergiás (ez van minimálisan a nátrium laurinszulfátban), akkor nyugodtan használhatja ezeket a termékeket" - mondta, hozzátéve, a koffeines samponok, hajvitaminok sem ördögtől valóak, de önmagukban nem feltétlen elegendőek, viszont nem hatástalanok.