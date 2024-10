Tényleg ennyi mindenre jók a gumivitaminok?

Nem, nem csak a gyerekek édességeiről beszélünk, hanem a gumicukor étrendkiegészítőkről. Azt állítják a gyártók, hogy ezek a kis falatkák egészségesebb hajat és bőrt, erősebb körmöket eredményeznek, sőt javíthatják alvásunkat és hangulatunkat, vagy akár megkönnyíthetik emésztésünket is. Naponta alkalmazva még abban is segítenek, hogy megbirkózzunk a modern élet követelményeivel, például legyőzzük a stresszt – írja elemző cikkében a The Guardian. A leírás alapján tehát bárkinek javasolható a szedésük, nem csak a gyerekeknek. Vagy talán nem így van?

Minden negyedik brit naponta szed vitaminokat, ásványi anyagokat vagy kiegészítőket. A gumivitaminok viszont időközben az iparág sztárjai lettek. Az aranyos, rágható vitaminok globális piaca becslések szerint mintegy 7,3 milliárd dollárt ér, kiszorítva a hagyományos tablettákat, amelyek a Nutrition Business Journal szerint 2019-ben hivatalosan is lemaradtak a nem tabletta formátumú kiegészítők mögött.

Gyümölcsös, és édes ízű, rágható finomságok imádnivaló alakzatokban. Fotó: Getty Images

A marketing azt mondja nekünk, hogy a krémek felkenése az arcunkra már nem elég - olyan összetevőket kell fogyasztanunk, amelyekkel dacolhatunk akár az öregedéssel is. A gumicukor kiegészítők gyártói ráugrottak a hialuronsav és kollagén összetevőkre is - széles körben elterjedtek az ezeket a ránccsökkentő hatást ígérő gumicukrok.

"A kutatások azt mutatják, hogy a különböző gyógyszerek vásárlása jobban működik, ha színes tablettákban vagy többszínű kapszulákban veszik be, mint a szokásos fehér tabletta formájában" - mondja Charles Spence, pszichológia professzor, aki az érzékszervi marketingre szakosodott. "Általánosságban elmondható, hogy az erősebb szín intenzívebb ízzel és nagyobb hatékonysággal társul." Spence szerint a fehéret az íz hiányával társítjuk. A textúra is kulcsfontosságú. "Azáltal, hogy kifejezetten nyúlós, rágható formában értékesítik az étrend-kiegészítőket, egyrészt az agyunkban kapcsolat merül fel az édességekkel, amelyeket az emberek szeretnek, másrészt nagyon erős jelzés arra, hogy ez a valami nem lesz rossz ízű."

A legtöbb gumivitamin nem nyújt semmilyen előnyt a tablettákon túl.

A megjelenés ugyan számít, de ami a táplálkozási előnyöket illeti, az a fontos, ami belül van. Sophie Medlin dietetikus szerint a legtöbb gumicukor nem nyújt semmilyen előnyt a hagyományos tablettákon túl. Hozzáteszi, hogy "nehéz megfelelő mennyiségű tápanyagot rakni a gumicukrokba, mert az ízére, színére és számos más dologra is figyelni kell." Dr. Federica Amati, posztdoktori orvostudós és táplálkozási szakember szerint: "A gumicukrok gyakran magas cukortartalmúak."

Az édes íz ugyanis a gumicukor titkos fegyvere. Míg a hagyományos tabletták, egy pohár vízzel lenyelve cukormentesek, sok multivitamin gumicukor a cukrot sorolja fel első összetevőként, majd a glükózszirupot (amely egy másik szó a cukorra). Egy adott terhesség alatt szedhető gumicukor az első két összetevőt glükózszirupként és szacharózként (mindkét szó cukrot takar) sorolja fel, míg a haj, a bőr és a köröm gumicukor a glükózszirupot, a cukrot és a glükózt említi az első három összetevőként. Nem csoda, hogy szeretjük őket…

Valljuk be: pokolian édesszájúak vagyunk. A gumiszerű édességek nem csak a gyerekeknek tetszenek.

Valerie Stark egy gumivitamin gyártó cég tulajdonosa azt állítja, hogy legalábbis a gumicukrokban "A teljes cukor mennyisége egy adagban kevesebb, mint egy fél cseresznyében". Természetesen jobb, ha tudjuk, hogy a cseresznye rostot, káliumot, C-vitamint, fitokemikáliákat és antioxidánsokat is biztosít. Az édesítőszerek, például a maltitszirup, a xilit, a szorbit és a szteviol-glikozidok gyakran vezetik a gumicukor összetevők listáját. Medlin hozzáteszi, hogy „az édesítőszerek nem tesznek jót a mikrobiomunknak és az emésztésünknek". A probiotikus gumicukrok, amelyek nagy mennyiségű mesterséges édesítőszert és/vagy cukrot tartalmaznak, azt állítják, hogy helyreállíthatják a baktériumok egyensúlyát a bélben. A dietetikusok szerint viszont a gumicukrokban lévő édesítőszerek, sűrítőanyagok és zselésítőanyagok inkább megzavarják a bél mikrobiomját.

Nem csoda, hogy szeretjük őket… Fotó: Getty Images

A gumicukrok nem egyszerűen kiegészítik a tápanyagokat, hanem egyszerre három jövedelmező iparágba léptek be: a szépség, egészség és wellness területére.

Stark szerint „Míg a hagyományos tablettákat lenyelik, majd a bélben hasznosulnak, a gumicukrok esetében a felszívódás már rágás közben kezdődik a szájban." A gumicukor marketingesek számára az öröm érzése az egyik fő értékesítési pont, amellyel hatást gyakorolhatnak.

A trendek jönnek és mennek, de ez a wellness őrület úgy tűnik, nem lassul a közeljövőben, annak ellenére, hogy az egészségügyi szakértők aggódnak az ultra-feldolgozott élelmiszerek (UPF) terjedése miatt. A gumicukrok, amelyeket gyakran cukorral, édesítőszerekkel, fényezőanyagokkal és színezékekkel töltenek meg, az UPF-ek egy másik, alattomosabb formáját jelenítik meg. Egyben arra biztatnak minket, hogy mindig figyelmesen olvassuk el az élelmiszercímkéket.