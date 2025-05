Több pénz van az erdők kivágásában, mint fenntartásukban

A klímaváltozás okozta erdőtüzek miatt rekordméretű pusztulást szenvedtek el tavaly a világ trópusi őserdői - állapította meg szerdán kiadott idei jelentésében a World Resources Institute (WRI) kutatóintézet és a Marylandi Egyetem.

Azóta, hogy 2016 óta minden évben kiadják a jelentést, most fordult elő először, hogy a trópusi őserdők pusztulásának fő okaként az erdőtüzeket jelölték meg. Az elpusztult trópusi őserdők nagysága tavaly elérte a 6,7 millió hektárt, ami 80 százalékkal több, mint 2023-ban. A jelentésen dolgozó Matthew Hansen, a Marylandi Egyetem elemző laboratóriumának társigazgatója szerint a mért adatok arra figyelmeztetnek, hogy a klímaváltozásra már nem leszünk képesek hatékonyan reagálni.

A jelentés szerint Latin-Amerikában különösen súlyos volt az erdőpusztulás, ezen belül az amazonasi bioformációban 2016 óta nem volt ilyen nagymértékű. Brazília - ahol a legtöbb trópusi erdő található - 2,8 millió hektárnyi erdőt veszített el, az összes ország közül a legtöbbet. Bolíviában, amely tavaly Brazília után a második legnagyobb erdőveszteséget szenvedte el, 2024-ben a szárazság, az erdőtüzek és a kormány által ösztönzött mezőgazdasági terjeszkedés miatt 200 százalékkal nőtt az elpusztult erdőterületek nagysága.

Rekordméretű pusztulást szenvedtek el tavaly a világ trópusi őserdői. Fotó: Getty Images

Hasonló tendenciára hívták fel a figyelmet Mexikóban, Peruban, Nicaraguában és Guatemalában is. Kolumbiában és a Kongói Demokratikus Köztársaságban a fegyveres konfliktusok is súlyosbították az erdőpusztulás mértékét, miután a fegyveres szervezetek felélik a körülöttük található természeti erőforrásokat. A trópusi őserdők mellett Kanadában és Oroszországban is hatalmas erdőterületeket emésztett fel a tűz, mindkét ország 5,2 millió hektárnyi erdőt veszített el. Ezzel szemben Délkelet-Ázsiában a sokáig érintetlen erdőterületek vesztesége jelentősen csökkent az előző évhez képest: Malajziában, Laoszban és Indonéziában sikerült hatékonyan visszaszorítani a mezőgazdasági terjeszkedést, és erősíteni a természetvédelmet. A kiemelkedő, jó példák között említette még a jelentés Bolívia déli részén található Charagua Iyambae autonóm terület őslakó közösségét is, amely képes volt megóvni erdeit a tüzektől.

A következő ENSZ-klímacsúcsot (COP30) a brazíliai Belémben rendezik meg novemberben. Rod Taylor, a WRI erdőkért felelős globális igazgatója annak a reményének adott hangot, hogy a csúcstalálkozón javítani tudnak majd a természetvédelem finanszírozási mechanizmusain. "Jelenleg több pénzt lehet szerezni az erdők kivágásával, mint fenntartásukkal" - jegyezte meg.