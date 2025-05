Ne pöfékelj mások orra alá! – Íratlan szabályok a hevített dohánytermékek használóinak

„Az empátia, az egymásra való odafigyelés mintha ebben az énközpontú világban már nem kapna olyan nagy hangsúlyt. Ezt kellene tudatosítani az emberekben, hogy a mindennapi viselkedésünk során, hogy igenis figyeljünk oda a többi emberre. A hevített etikett témakörében ez különösen fontos. Mert itt, ha modortalan vagyok, akkor nemcsak megbánthatok másokat, akik aztán rossz szemmel néznek rám, hanem még ki is tehetem őt egy egészséget károsító hatásnak is” – mondta el a társadalmi normáknak megfelelő hevítettdohánytermék-használattal kapcsolatban dr. Kibédi Varga Katalin etikettszakértő. Mivel az adatok szerint a felnőtt magyar lakosság egynegyede használ hevített dohányterméket, viszonylag sokakat érint ez a kérdéskör.

Íratlan szabályok

Mindenkinek szíve joga eldönteni, hogy használ-e bármilyen dohányterméket. De azzal mindenképpen tisztában kell lenniük az érintetteknek, hogy ezzel hatással vannak a környezetükre – figyelmeztetett a szakember. A JTI Hungary Zrt. által megrendelt, 2025 márciusában elvégzett, csaknem 1000 fős, reprezentatív kutatás most ismertetett eredményei szerint egyébként elenyésző – mindössze 5 százalék – azon fogyasztók aránya, akik semmilyen illemszabályt nem tartanak be ezzel kapcsolatban, mert nem érzik szükségesnek. De lássuk, pontosan mit is kellene, illene mindenkinek betartania, ha hevített dohányterméket használ. A részletekért lapozd végig az alábbi galériát!

7 fotó

Kiemelt képünk forrása: Getty Images