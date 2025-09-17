Lana nem várt - megérkezett a baba, mielőtt a kórházba érhettek volna

Kedd hajnalban kezdődtek fájásai egy 30 év körüli, 39 hetes kismamának Pest vármegyében. Az anyuka el akart elindulni a kórházba, az események felgyorsultak, így végül férjével a mentők gyors segítségét kérte - számolt be az esetről az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) a Facebookon.

Mint írták, a mentésirányító azonnal riasztotta a legközelebbi esetkocsit és a Peter Cerny koraszülött-mentőegységét, miközben megnyugtató szavaival biztatta a fiatal szülőket. A kocsi a helyszínre érkezett, a mentőszolgálat munkatársai pedig megvizsgálták a kismamát, majd úgy ítélték, hogy nincs már idő a kórházba sietni. Az édesanya az életmentők segítségével mindössze néhány perc alatt világra hozta harmadik egészséges gyermekét, aki a Lana nevet kapta.

Helyszíni vizsgálatokat követően a kislányt és büszke édesanyját stabil állapotban szállították kórházba a mentők - olvasható a közleményben.

Borítófotó: Országos Mentőszolgálat Facebook