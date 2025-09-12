Orvoskereső élősködők elleni védelem allergia kezelése házilag allergia Magas vérnyomás Lyme kór Pókcsípés Kullancscsípés kezelése Napszúrás tünetei Napallergia BNO-kód
A mentők segítették világra, megható volt a találkozás 18 év után – videó

Perl Kitti
Levente 18 évvel ezelőtt egy pécsi esetkocsiban látta meg a napvilágot. Az édesanyja kérésére a bajtársak is felköszöntötték a fiút 18. születésnapján.

„18 évvel ezelőtt szüléshez riasztották a pécsi esetkocsi bajtársait. Az életmentők perceken belül helyszínre értek, majd el is indultak a kismamával a kórház felé, útközben azonban felgyorsultak az események és végül a mentőben, bajtársaink karjai közt láthatta meg a napvilágot Levente, akinek nem mindennapi születéstörténete családi legendává vált” – elevenítette fel a történteket az Országos Mentőszolgálat.

Megható találkozás 18 év után

A Leventét világra segítő mentőtiszt és gépkocsivezető a mai napi a Pécsi Mentőállomáson dolgozik. Az édesanya megkereste őket, és azt kérte tőlük, hogy ők is jelenjenek meg a fiú 18. születésnapi ünnepségén. A megható találkozásról az alábbi videó készült.

„A nap szinte minden pillanatára emlékszem”

Varga Gyula mentőtiszt azt mondta, annak a napnak szinte minden pillanatára a mai napig emlékszik. Horváth Lajos mentőgépkocsi-vezető pedig úgy fogalmazott, nem Levente születése volt az első, amelynél ők ketten segédkeztek, de ez a fiú az első, aki ezért személyesen köszönetet mondott.

„A család, amellett, hogy megköszönte a mentők munkáját és 18 éve nyújtott segítségét, tortát és hidegtálat ajándékozott a mentőállomásnak a jeles nap alkalmából. Köszönjük!” – jegyezte meg egy hozzászólásban az Országos Mentőszolgálat.

Kiemelt képünk illusztráció, forrása: Getty Images

