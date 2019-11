Szilva: a gyümölcs, ami piros, amikor zöld

A szilve frissen vagy aszalva, nyersen, édességként vagy sült húsok mellé tálalva egyaránt finom csemege.

Érdekességek a szilváról A rómaiak is kedvelték a szilvát. Kis-Ázsiából és a Kaukázus vidékéről hozták magukkal, majd terjesztették el szerte Európában, ahol a mérsékelt égövön mindenhol megterem, sőt a Dél-Amerikai kontinensre is eljutott. Praktikusabb és gazdaságosabb gyümölcsöt nehéz volna találni. Fája nem igényel különös gondozást , metszést, permetezést, mégis megtermi gyümölcsét.

Először is természetesen nyersen! Vannak nedvdús, zöldes fajták, melyek szinte csak így fogyaszthatók. Az őszi gyümölcsöstálon szép színfolt a kék szilva, arra csábít, hogy együnk belőle . Megfőzve finom kompót-összetevő. Hamar szétfő, ezért ügyelni kell rá, nehogy túl sokáig főzzük! Próbálta már, hogy gyümölcsfagylaltokat és vaníliafagylaltot önt nyakon szilvakompóttal ? E csemege nem mindig sikerül esztétikusra, de nagyon finom. A szilva kerülhet süteménybe, rétesbe, tortába is. Ha édességbe szánjuk,. És természetesen ne feledkezzünk meg a szilvás gombócról sem, amit szezonjában szinte illik készíteni.

Mindezen anyagoknak köszönhetően, véd a szív- és érrendszeri megbetegedésekkel szemben. Élettani hatásait tekintve igen fontos rosttartalma - héjában például rengeteg cellulóz van - , ami jól megmozgatja a beleket, így ajánlható. Különösen az aszalt szilvának nagy a fajlagos rost- és gyümölcscukor -tartalma. Nem csak a bélből segít üríteni a salakanyagokat;hatása is ismert. Így egyrészt súlycsökkentő hatású , másrészt aszalt formában a szilva kifejezetten tápláló étkeink közé tartozik, kalóriaértéke sem kevés. Ráadásul az étvágyat is fokozhatja. Mindent összevetve napi 20 dkg friss szilva fogyasztása hasznára lehet a fogyókúrázóknak, viszont az aszalt változatot érdemes elkerülnie annak, aki ügyel a súlyára.

A sárgás vagy zöldes ringlókat is a szilvákhoz lehet sorolni. Formájukat tekintve vannak hosszúkásak, tojás alakúak és gömbölyűek is. Magvaváló vagy nem magvaváló voltuk, valamint érési idejük alapján is megkülönböztetjük őket. A hazai szilva szezonja a sokféleségnek köszönhetően júliustól egészen októberig tart .

Tisztelt Doktor Úr! Azzal a problémával fordulok Önhöz, hogy a 2,5 éves kislányom székrekedéssel küzd. Kizárólag anyatejet kapott 6 hónapig, utána kezdődött a hozzátáplálás a barackkal. Akkoriban kezdődött hogy csak 3-4 naponta volt széklete, de azzal nyugtattak, hogy anyatejes babáknál ez normális. Összesen 13 hónapig szopott, 9 hónapos koráig viszont rengeteget bukott, amire kapott sűrítőt (nutriton). A szilárd ételek bevezetésével, egyre sűrűbb lett a széklet állapota. Voltunk gasztroenterológusnál, aki székletvizsgálatot kért, majd Kreont kapott. Az állapota semmit sem változott, sőt romlott, mert mostanra már olyan a széklete mint a kavics, apró, darabos és nagyon kemény, hisz többnaponta van csak. Többször felsértette már a végbelét, amitől pici vér volt a kakin. Rengeteg házi praktikát kipróbáltunk. Kísérleteztem a ételekkel, rostban gazdag főzelékeket (borsó, zöldbab, kelkáposzta, brokkoli, sütőtök) imádja. 22 hónapos korában tértünk át a tápszerről a tehéntejre. Volt tejterhelése is ami negatív lett. Reggelire a tej mellé fogyaszt paradicsomot is, de ez sem lazítja. Sok gyümölcsöt eszik (barack, körte, dinnye, szilva). Próbálkoztunk az asztalt gyümölcsökkel is, aszatszilvalével, de eddig semmi sem hozott megoldást. Ha már nagyon szenved, a gyerekorvos javaslatára hashajtót kap (guttalax 4-5 csepp), attól másnapra megkönnyebbül. Kérdésem az lenne, hogy Ön szerint mi okozhat ennyire súlyos székrekedést? Kihez forduljunk? Okozhatja ezt valamilyen ételallergia? Most hogy a szobatisztaság bevezetése napirendre került, még inkább visszatartja és a helyzet csak fokozódik. Várom mielőbbi válaszát! Előre is köszönöm! Egy aggódó anyuka

T. Kérdező! Felnmőtt gasztroenterologus vagyok, kérdésével forduljon gyerekorvoshoz. Üdvözlettel: Dr. Kozák Róbert