A legjobb tanácsok, hogy immunrendszerünk megfelelően működjön

Az immunrendszer működését nagyban befolyásolják életmódbeli döntéseink, például táplálkozási és testmozgási szokásaink. Mivel az őszi-téli időszakban jellemzően jobban terjednek a különböző légúti fertőzések, ilyenkor a szokásosnál nagyobb támadásnak vagyunk kitéve, tehát jelentősebb szerep jut szervezetünk védekezőképességének is. Az alábbiakban sorra vesszük a legfontosabb lépéseket, amelyeket immunrendszerünk megfelelő működése érdekében tehetünk.

Táplálkozzunk egészségesen és változatosan

Azimmunrendszermegfelelő működésében kiemelt szerepet játszik az emésztőrendszer egészsége, azon belül is a kiegyensúlyozott és egészséges táplálkozás. Fontos tehát odafigyelnünk arra, hogy mit eszünk. A szakmai ajánlások szerint naponta 400 gramm zöldséget és gyümölcsöt (ebből legalább 100 grammot nyersen), illetve 25-35 gramm rostot kellene fogyasztanunk, miközben kerüljük a túlságosan zsíros, cukros és sós ételeket. Étrendünk összeállításakor törekedjünk arra, hogy a napi menüben helyet kapjanak a teljes kiőrlésű gabonából készült péktermékek, a főzelékek, a halak és az élőflórás tejtermékek is. A húsfélék között a fehér és sovány húsokat érdemes előnyben részesíteni.

Ügyeljünk a bélflóra egészségére

Ha a bélflóra egyensúlya felborul - jellemzően valamilyen betegség vagy antibiotikumos kezelés hatására -, akkor emésztési zavarok alakulhatnak ki, valamint szervezetünk védekezőképessége is romlik. A normál bélflórát probiotikum-kúrával állíthatjuk vissza.



Előzzük meg a vitamin- és ásványianyag-hiányt

Az immunrendszer egészséges működéséhez nagyon fontos, hogy megelőzzük a vitamin- és ásványianyag-hiány kialakulását, ha pedig ez nem sikerül, akkor mielőbb pótoljuk a szükséges mikrotápanyagokat. Védekezőképességünk szempontjából kulcsfontosságú a D-vitamin, amely a borús, szürke napok beköszöntével csak alacsonyabb mennyiségben tud termelődni a szervezetben - mivel jóval kevesebb napfény ér minket -, ezért az őszi-téli időszakban ajánlott étrendkiegészítő formájában gondoskodni a D-vitamin pótlásáról. Amennyiben nem így teszünk, sokkal fogékonyabbá válunk a fertőzésekre. Ezen kívül a C-vitamin, a cink, a vas és a szelén megfelelő mennyiségű bevitele is elengedhetetlen az egészségünk megőrzése és immunrendszerünk hatékony működése szempontjából.

Ezekről se feledkezzünk meg

Szervezetünk ellenállóképességének megőrzéséhez elengedhetetlen az is, hogy az esetleges krónikus betegségeinket megfelelő kezeléssel és rendszeres vizsgálatokkal kontroll alatt tartsuk, káros szokásainkról - például a dohányzásról és az alkoholfogyasztásról - pedig érdemes lemondani. Fontos továbbá, hogy a folyadékbevitelről se feledkezzünk meg: az ajánlások szerint naponta legalább 8 pohár (1,5-2 liter) vizet kellene meginnunk.

Immunrendszerünk erejének megőrzéséhez a rendszeres testmozgás és a szabad levegőn tartózkodás is hozzájárul. Ne feledjük, hogy már egy kis intenzitású mozgással is sokat tehetünk magunkért, amennyiben rendszeresen végezzük azt. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) egyébként napi 30 perc közepes intenzitású kardio-mozgást és heti kétszer fél óra izomerő-növelő fizikai aktivitást javasol. Az ülőmunkát végző személyeknek ajánlott továbbá óránként néhány percet arra szánni, hogy átmozgassák magukat.

Azonban hiába tartjuk be a fentieket, ha közben nem alszunk eleget és/vagy tartós stressznek vagyunk kitéve. Immunrendszerünk megfelelő működésének ugyanis az is alapvető feltétele, hogy napjainkat megfelelő mennyiségű és minőségű alvással zárjuk, a hétköznapi feladatokkal járó stresszt pedig megtanuljuk megfelelően kezelni és levezetni.