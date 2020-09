A legjobb táplálékkiegészítők szorongás ellen

Szorongásos kórképek tünetei és kezelése - részletek itt.

Számos kutatás bizonyítja, hogy egyes táplálékkiegészítők segíthetnek gyógyszerek nélkül enyhíteni a szorongás tüneteit, illetve erősíthetik a terápia és a receptre felírt szorongáscsökkentők hatását. Mutatjuk a legjobb lehetőségeket.

D-vitamin

A D-vitamin fontos szerepet játszik a hangulat szabályozásában, és hatással van az agy, illetve az idegek működésére is. Egy kutatás szerint a vitaminnal még a depressziót is kezelni lehet, a tudósok ugyanis kapcsolatot találtak az alacsony D-vitamin-szint és a kedélybetegség kialakulása között. Egy 2015-ben készült tanulmány szerint a depresszió és szorongás tüneteit mutató emberek szervezetében kevesebb volt a D-vitamin. Egy 2017-es kutatás pedig arra jutott, hogy a vitamin szedése segít csökkenteni a depresszió és a szorongás tüneteit a 2-es típusú cukorbetegséggel élő nőknél.

Elegendő D-vitamin bevitelével csökkenthető a depresszió kockázata. Fotó: 123rf

B-vitaminok

A B-vitaminok csoportjába nyolc különböző tápanyag tartozik, amelyek közösen számos testi folyamatban, például a stressz-szint alakulásában is szerepet játszanak. Egy 2017-es tanulmány szerint azok, akiknek a szervezetében alacsonyabb a B-vitaminok szintje, hajlamosabbak a depresszióra és a szorongásra. Egyes B-vitaminok - mint a B2 és a B12 - leginkább állati eredetű élelmiszerekben vannak jelen, így a vegetáriánusoknak és vegánoknak más forrásokból - például dúsított élelmiszerekkel - kell bevinniük ezeket.

Magnézium

A magnézium nagyon fontos ásványi anyag, amely szinte az egész emberi test működésében szerepet játszik. Egy 2017-es, 18 korábbi kutatás eredményeit összesítő tanulmány arra jutott, hogy a magnéziumos táplálékkiegészítők jó hatással vannak a szorongásra hajlamos személyekre. Egy 2016-os tanulmány pedig arra mutatott rá, hogy azoknál a nőknél, akiknél a premenstruációs szindróma tüneteként jelentkezett szorongás, szintén jó eredményeket értek el magnéziummal. A túlzott magnéziumbevitel ugyanakkor hasmenést okozhat, így a napi 350 milligrammot orvosi felügyelet nélkül nem szabad túllépni.

Multivitaminok

A teák is jót tesznek Az L-theanin egy olyan aminosav, amely a zöld és a fekete teában is megtalálható. Egy 2016-os tanulmány szerint ez az összetevő mérsékli a stresszreakciókat, illetve csökkenti a kortizolszintet. Enyhe nyugtató és szorongásoldó hatása is van, de napi 400 milligrammnál többet ne vigyünk be belőle!

A multivitaminos készítmények között is vannak olyanok, amelyek enyhíthetik a szorongást. Egy 2019-ben készült kutatás szerint például a B- és C-vitamint, valamint kalciumot, magnéziumot és cinket tartalmazó készítmények hatékonyan mérséklik a szorongásos tüneteket a fiatal felnőttek körében. Egy 2018-as tanulmány szerint pedig a multivitaminok képesek javítani a különféle kedélybetegségekben szenvedők állapotát is.

Omega-3 zsírsavak

Az omega-3 zsírsavak fontos szerepet játszanak az agy egészséges működésében, és mivel a testünk nem képes előállítani, táplálkozással kell bevinnünk ezeket. Egy 2018-ban készült összegző tanulmány szerint az omega-3 zsírsavakat tartalmazó táplálékkiegészítők - például a halolajkapszulák - kifejezetten előnyösen hatnak a rendszeres szorongással küzdők állapotára, a zsírsavak hiánya pedig növelheti a depresszió és a szorongás kialakulásának esélyét.

Gyógynövények

A kamilla nyugtató hatására évezredek óta esküszik a népi gyógyászat, és ezt hatást a tudomány is alátámasztja. Ha valaki 8 héten át napi 1500 milligramm kamillakivonatot fogyaszt, annak mérhetően csökkenni fognak a szorongásos tünetei - derült ki egy 2016-os tanulmányból. A kamilla fogyasztható táplálékkiegészítő vagy tea formájában, de illóolajként is bevethető. Hasonló a levendula is, amelynek kellemes illatát sokan szeretik. Egy 2015-ben készült tanulmány szerint a levendulás krémek és testápolók hatékonyan enyhíthetik a szorongó kismamák tüneteit, egy 2017-es tanulmány pedig a levendulaolaj párologtatásának szorongásoldó hatására mutatott rá. Nagyon jó eredményeket értek el citromfűvel is: egy 2019-es kutatás szerint napi 1,5 gramm szárított citromfüvet tartalmazó kapszula hatékonyan csökkenti a szorongást a szívműtéten átesett betegeknél.

