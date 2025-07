9 furcsa tünet, ami rákra is utalhat: az éjszakai izzadás is bajt jelezhet

A daganatoknak nem minden esetben vannak nyilvánvaló és egyértelmű tünetei, így a ritkább panaszok hátterének is fontos utánajárni. Dr. Pádi Éva, a Fájdalomközpont klinikai onkológusa, palliatív orvos szerint az alábbi tünetek okainak feltérképezésére érdemes kiemelt figyelmet fordítani.

Krónikus köhögés, rekedtség

Nem meglepő kijelentés, hogy a köhögés tüdődaganat tünete lehet, de a másként nem magyarázható rekedtség esetén is felmerülhet ez a gyanú. Néhány tüdődaganattal élő betegnek reszelőssé, halkabbá, erőtlenebbé válik a hangja, amennyiben a daganat a hangszalagokat irányító idegeket nyomja. Ugyanakkor ez lehet a gégedaganat tünete is. Természetesen a legtöbb esetben ártatlan oka van a rekedtségnek, például egy megfázás, de ha néhány hétnél tovább tart, érdemes orvoshoz fordulni.

Nyelési nehézség

Ha úgy érezzük, hogy a falat rendszeresen megakad a torkunkon, vagy csak nehézségek árán sikerül lenyelni, az akár száj-, torok- vagy nyelőcső daganat tünete is lehet. Ezt az állapotot dysphasiának is nevezik, és az az oka, hogy a tumor elzárja vagy szűkíti a falat útját.

Indokolatlan fogyás

A gyors és mással nem magyarázható fogyás többféle állapot, betegség tünete lehet, például a demenciáé, a cukorbetegségé, a szívelégtelenségé. Ugyanakkor daganatos betegségek jele is lehet az ilyen típusú súlyvesztés, ami mindig a kiinduló súlyhoz képest számít.

Éjszakai izzadás

Ez a tünet nem ritka a menopauza időszakában, de ha tartósan fennáll és erős (például hálóruhát kell cserélni emiatt), az akár leukémia és lymphoma gyanúját is felvetheti, ezért, ha nem rendeződik magától, ajánlatos vele orvoshoz fordulni. Tartós gyomoréges A hirtelen jelentkező, erős gyomorégés jól ismert tünete a szívinfarktusnak, ha pedig sokszor van jelen, akkor refluxra utalhat. A tipikusan étkezés után vagy éjszakai rendszeresen jelentkező gyomorégés viszont nyelőcső- vagy gyomor daganat miatt is kialakulhat. Csomók, dudorok A bőr alatt kitapintható csomóknak több oka is lehet, gyakran például zsírdaganatról van szó. Ritkább esetben azonban lágyrész szarkóma is lehet az oka, ami a testen bárhol kialakulhat, de leginkább a karokban, lábakban, mellkason, hasnál figyelhető meg. A daganatos csomó általában kemény tapintatú és fájdalmatlan, viszont folyamatosan növekszik.

Az éjszakai gyomorégés a reflux tünete is lehet. Fotó: Getty Images

Puffadás

Bizonyos esetekben a daganat irritálhatja a hashártyát, ami több folyadék termelésére készteti a szervezetet, mint amennyitől meg tud szabadulni. Ez az ascites megnevezési hasűri folyadékgyülem többféle onkológiai betegség tünete is lehet, meglepő módon akár az emlődaganaté is. Éppen ezért két hétnél tovább tapasztalt puffadás esetén fel kell keresni az orvost.

Székelési szokások változása

Ha alkalmanként hasmenést vagy székrekedést tapasztal valaki, az nem ad aggodalomra okot. De ha jelentős változás áll be e téren és állandósul valamelyik szokás vagy éppen tartósan váltakozik a kettő, mindenképp érdemes kivizsgáltatni, nem vastagbél daganat okozza-e. Új típusú, nem múló fájdalom A korábban nem tapasztalt fájdalmat sokan az idősödésnek tudják be, és legtöbbször ez igaz is. De ha tartósan fennáll egy szokatlan fájdalom, az is előfordulhat, hogy a daganat nyom valamilyen ideget, csontot vagy szervet. Ne legyintsünk hát a nem múló fájdalomra!

A kivizsgálást nem éri meg halogatni

"Sokan bizonytalannak érzik magukat egy-egy új, szokatlan tünet kapcsán, hogy probléma lehet-e ez egyáltalán, illetve, hogy milyen irányban érdemes elindulni a vizsgálatok sorában" – ismerteti dr. Pádi Éva. Hozzátette: ilyenkor jön nagyon jól a szakértő iránymutatás, ami sokat segít a lelki stabilitás megőrzésében. Nem szabad attól tartani, hogy nem veszik komolyan a panaszainkat, hiszen az elsődleges cél mindenképpen a daganatos betegség kizárása, illetve korai felismerése, ami hatékony kezelést tehet lehetővé.