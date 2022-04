Néma reflux: hogyan ismerhetjük fel?

A lakosság 10-20 százalékát érintő refluxbetegségnek azt nevezzük, amikor a gyomor bejáratánál található zárógyűrű nem záródik megfelelően, így a gyomorsav visszaáramlik a nyelőcsőbe. Bár tipikus tünetének számít a savérzékeny nyelőcsőben és a gyomorszájban tapasztalható fájdalmas, égő érzés, valamint a savas felböfögés, ezek a panaszok mégsem minden esetben jelennek meg. A néma - vagy más néven csendes - reflux felismerése a klasszikus tünetek jelentkezése nélkül nem egyszerű, mivel olyan szervek megbetegedése kíséri, amelyek elsőre más betegségekre utalhatnak. Ilyen például a mellkas vagy tüdő környékén tapasztalható feszítő, zsibbadó érzés, de a légutakban és szájüregben is okozhat panaszokat.

Nyugtalan alvás

A fül-orr-gégész szakorvosok jól tudják, hogy a krónikus köhögés harmadik leggyakoribb oka a reflux, éppen ezért gyakran előfordul, hogy először ők diagnosztizálják a betegséget. Ennek oka, hogy a nyelőcsőbe visszaáramló gyomorsav feljuthat akár a torokig is, ami állandó torokköszörülési ingert és gyulladást okozhat. Mivel fekvő pózban a folyamat jóval akadálymentesebben zajlik, ezért előfordulhat, hogy kizárólag éjjel,alvásközben jelentkezik. A fájdalmas tünetek azonban megzavarják a nyugodt pihenést, mikroébredéseket, légzéskimaradásokat, horkolást, rémálmokat okoznak, amelyek hatással vannak a nappali tevékenységekre, a teljesítőképességre és ezáltal a pszichés állapotra is.

A látszólag ok nélküli köhögés is utalhat refluxra. Fotó: Getty images

Légúti és fogászati tünetek

Az észrevétlenül feláramló sav tartós köhögést, rekedtséget okozhat, ami kevés köpetürítés mellett akár rohamszerűen is jelentkezhet. Ha az állapot tartósan fennáll, megvastagodhatnak a hangszálak, valamint a gyulladás átterjedhet az orrüregekre is, amitől állandó orrfolyás, orrdugulás alakulhat ki, és ez akár szaglásromlást is okozhat. Arefluxráadásul asztmás tüneteket, vagy a már meglévőasztmasúlyosbodását is előidézheti. A nyelőcső a folyamatos irritálása miatt nyelőcsőszűkület vagyfekélyis kialakulhat, amitől az érintett gyakran úgy érzi, hogy gombóc van a torkában. A sav emellett a szájüreget sem kíméli: következtében megváltozik a pH-érték, ami fogínygyulladást és fogszuvasodást okozhat.

Tudatos életmódváltás szükséges

A nem megfelelő étkezési szokások önmagukban is kiválthatnak refluxot, veleszületett hajlam mellett pedig a többszörösére emelhetik a tünetek gyakoriságát és intenzitását. Ennek elkerülése érdekében fontos kerülni a túlságosan zsíros, fűszeres, savas ételek, valamint az alkohol, koffein vagy szénsav tartalmú italok fogyasztását, különösen a lefekvést megelőző két-három órában. Törekedni kell az egészséges testsúly elérésére és megtartására, mivel a túlsúly megnöveli a hasűri nyomást, ami kedvez a gyomortartalom visszaáramlásának. Alváshoz érdemes derékban kényelmes ruhát viselni - a derékban túl szűk darabok szintén segítik felfelé terelni a gyomorsavat a nyelőcsőbe -, valamint az ágyat a fejvégénél megemelni.

Célirányos kezelés és megelőzés

A reflux szövődményeinek elkerülése érdekében szükség lehet célirányos savlekötők vagy savcsökkentők használatára is. Míg a savlekötők a már kialakult tünetekre alkalmazhatók, a savképződést jelentősen gátló H2 receptor blokkolók a megelőzésre helyezik a hangsúlyt. Ezek - a patikákban szintén vény nélkül kapható - gyógyszerek már a bevételt követő egy órán belül képesek tartósan csökkenteni a kellemetlen tüneteket. Folyamatos alkalmazásukra sincs szükség: ha előre tudjuk, hogy nehezebben emészthető étkezés elé nézünk, esetenként is bevethetőek. Azonban, ha a tünetek az életmódváltás, a savlekötők és a H2 receptorok mellett is jelentősen fennállnak, indokolt az orvosi segítség kérése.