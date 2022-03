Nagyágyúk a reflux kezelésében

Hatásuk nagyon szelektív, ugyanis csak savas környezetben hatnak. A gyógyszermolekulák a vér semleges kémhatásán nagyon stabilak, és könnyen bejutnak a sejthártyán keresztül a gyomor falának sejtjeibe, ahogy a többi sejtbe is. Míg azonban más sejtekből ugyanilyen könnyen ki is jutnak, a gyomorsejtekben a magas hidrogénion-koncentráció miatt kémiai átalakuláson mennek át. Az átalakulás egyrészt azzal jár, hogy nem tudják elhagyni a sejtet, másrészt pedig a kémiai átrendeződéssel egy olyan vegyület keletkezik, amely képes kötődni a protonpumpához, és így végérvényesen megbénítja azt. Ezután csak akkor jut sav a gyomorba, ha új pumpa keletkezik.Mivel a sejtek belsejében lévő kémhatástól függ, hogy a gyógyszermolekula el tudja-e hagyni a sejtet vagy sem, ezért minél élénkebb a gyomor savtermelése, annál erőteljesebb hatást fejtenek ki a protonpumpa-gátlók. A protonpumpák főképp a gyomorban lévő táplálék hatására aktiválódnak, az étkezések közötti időben csak 10%-uk aktív, ennyi választ ki savat. Épp emiatt a protonpumpa-gátlókat étkezés előtt 30-60 perccel kell bevenni, hogy mire a táplálék hatására gyomorsav elkezd termelődni, már elegendő hatóanyag legyen a vérben, hogy ezt megakadályozza.A protonpumpa-gátlók a gyomor sejtjein kívül más sejtekre nincsenek hatással. Épp ezért a betegek jól tolerálják ezeket a gyógyszereket, ritkán hányinger, hányás, hasi fájdalom, fejfájás , bőrkiütés jelentkezhet.

Amire mégis oda kell figyelni!

A sors fintora, hogy ezek a hatóanyagok gyomorsav hatására elveszítik hatékonyságukat, ezért gyomorsavval szemben védelmet nyújtó speciális kapszulák vagy drazsék, filmtabletták formájában hozzák forgalomba a protonpumpa-gátlókat. Fontos, hogy éppen ezért nem szabad szétrágni, széttörni, elfelezni ezeket a gyógyszereket!A protonpumpa-gátlók sok egyéb gyógyszerrel lépnek kölcsönhatása, ennek leggyakrabban az a magyarázata, hogy a gyomor kémhatásának lúgos irányba tolásával sok hatóanyag felszívódását megakadályozzák, mint például a gombaellenes ketokonazolnak, itrakonazolnak, valamint a B12-vitamin és a vas esetén.A protonpumpa-gátlók közül az omeprazol és az esomeprazol gátolja az egyidejűleg szedett metotrexát kiürülését, és ezáltal fokozza annak mellékhatásait. Erre azért kell figyelni, mert a pikkelysömörben, reumás ízületi gyulladásban és egyes daganatos betegségekben alkalmazott metotrexátnak sok súlyos károsító hatása van.Szintén főképp az omeprazol és az esomeprazol tehető felelőssé számos gyógyszer májban való lebomlásának gátlásáért, ezzel erősítve a hatásukat és a mellékhatásaikat. Ilyen hatóanyagok például a véralvadásgátló hatású warfarin , az epilepszia-ellenes fenitoin, a depresszió-ellenes szerek nagy része, mint a citalopram, az imipramin és a klomipramin és egyes antibiotikumok, főképp a klaritromicin. Ráadásul a klaritromicin hatását kettős hatással is megnövelik a protonpumpa-gátlók, mert a gyomor savtartalmának csökkenésével még a felszívódása is javul csakúgy, mint a nifedipin tartalmú vérnyomáscsökkentők esetén. Vagyis protonpumpa-gátló szedésekor a klaritromicint próbáljuk meg mindenképpen elkerülni, mert jelentős túladagolás veszélyének tehetjük ki magunkat.Ezek a példák is mutatják, hogy mindig meg kell említeni a kezelőorvosnak, hogy milyen egyéb gyógyszereket szedünk, még ha csak egy egyszerű savcsökkentőt ír is fel.