Három dolog, amitől égni fog a gyomra

Vannak olyanok, akik sajnos(például fokozódó a hasűri nyomás hatására, így köhögés, tüsszentés, nevetés, telt húgyhólyag, szoros ruházat miatt, terhes nőknél,rekeszsérv esetén), mások viszont szó szerint "megdolgoznak" ezért az emésztőrendszeri betegségért, méghozzá helytelen életmódjukkal. A reflux kialakulásában ugyanis kockázati tényező lehet minden, ami csak a stresszes életmóddal együtt jár, a cigarettázástól a szélsőséges táplálkozásig. Nézzük egyenként a rizikófaktorokat!Mivel a felesleges kilók miatt a hasüregben kisebb hely jut a gyomornak, és a gyomorszájra is nagyobb nyomás nehezedik,A testsúly csökkenése nemcsak a reflux, hanem más (például szív- és érrendszeri) betegségek kockázatának mérséklődésével is jár.

Bizonyos élelmiszerek és italok

Jó tudni! A savas reflux csecsemőknél teljesen ártalmatlan jelenségnek számít. Ilyenkor a gyomor záróizmát szabályozó idegi működés fejletlen, és a vízszintes testhelyzet is közrejátszik a gyakori "bukások" előfordulásában.

Gyógyszerek

A kávé és a cigaretta is okozhat gyomorégést

Dohányzás

Alkohol

Stressz

A gyomor záróizmának működését negatívan befolyásolják a zsíros, fűszeres, csípős és savanyú ételek és italok, így főként a húsfélék, a csokoládé , a kávé, a tea és a gyümölcslevek fogyasztása. Mivel a felsoroltak elernyesztik a záróizmokat, nemcsak megelőző szándékkal célszerű mellőzni őket, hanem ugyanúgy a reflux diagnosztizálása után is.A nyelőcső és a gyomor közötti kör alakú záróizom nagyon érzékeny rostokból áll, és különböző gyógyszeres hatásokra is érzékenyen reagál. Bizonyos készítmények, így példáulLegyen szó akár cigarettázásról, dohányrágásról vagy vízipipáról , a dohányzás a nyelőcső alsó záróizmának elégtelen működését okozza, azaz közvetlenül okozhat gyomorégést. A nikotin fokozza a savtermelést, a dohányfüst pedig irritálja a nyelőcső nyálkahártyáját, azaz a dohányosokat különösen nagy eséllyel sújthatja a betegség.Bármilyen mennyiségű alkohol okozhat gyomorégést, és érzékenyebbé is teszi a nyelőcső nyálkahártyáját a gyomorsavval szemben. Az alkoholfogyasztás fokozott savtermeléssel jár, és lehetővé teszi a sav nyelőcsőbe való visszajutását. Az alkoholos italok közül(hasonlóan a szénsavas üdítőkhöz), a tömény szesz fogyasztása pedig azért hajlamosíthat a refluxra, mert lassítja a gyomor kiürülését étkezés után.A stressz olyan tényező, ami megakasztja az ember napi rutinját. Ilyenkor gyakrabban fordul elő, hogy egy-egy étkezés kimarad, vagy gyorsan bekapunk egy-egy falatot, megiszunk egy kávét, ami máris elindítja a káros láncreakciót, a fokozott gyomorsav-termelődést és a gyomortartalom is nehezebben és lassabban ürül ilyenkor. Nem véletlen, hogy a refluxos betegeknek is először azt írják elő, hogy életmódjukon próbáljanak változtatni, többet pihenni, hiszen már sokszor ennyi is elég, hogy a tünetek enyhüljenek.