Az alvászavar meglepő oka

Az álmatlanul töltött éjszakák megzavarják a szervezet regenerálódását, és ezzel a nappali tevékenységeket is nagyban megnehezítik. Ha rendszeresen előfordul, érdemes megkeresni a kiváltó okokat. Az egyik ilyen lehet az elalvási nehézségeket, felületes alvást, rémálmokat ésnéjszakai felriadásokat - mikroébredéseket - is gyakran okozó reflux. Mivel a gyomorsav nyelőcsőbe való visszaáramlása esetenként csak éjszaka jelentkezik, könnyen előfordulhat az is, hogy a kiváltó okok sokáig rejtve maradnak (néma reflux).

Az éjszakaialvászavarokhátterében akár refluxos panaszok is állhatnak.

Elhúzódó szövődményeket okozhat

Milyen szövődményeket okozhat a reflux, ha nem kezelik megfelelően?

A reflux egyik fő tünete, a gyomor felső részén, a szegcsont mögött és alatt jelentkező égő érzésalvásközben akár észrevétlen is maradhat. A kialvatlanság mellett reggelente esetleg csak a - szintén nem mindig jelentkező - rekedtség, köhögés vagy émelygés utalhat rá. A probléma fő oka, hogy fekvő helyzetben a gyomorsav jóval könnyebben áramolhat fel a nyelőcsőben akár a torokig vagy szájüregig, miközben marja a savérzékeny nyálkahártyát. A gyomorszáj izomgyűrűjének lazaságát okozhatják örökletes genetikai adottságok, de kialakulhat a túlsúly - vagy terhesség - miatti megnövekedett nyomás, bizonyos gyógyszerek mellékhatásai vagy rossz étkezési szokások következtében is. Fontos foglalkozni vele, mert ha az állapot okozta irritáció tartósan fennáll, a nyálkahártya képtelen regenerálódni, így a felmaródások következtében gyulladásos sebek és fekélyek alakulhatnak ki, amelyek további szövődményeket okozhatnak.

Tudatos vacsorák

Arefluxtüneteit nem csak súlyosbíthatják, hanem önmagukban is kiválthatják a zsíros, túl fűszeres ételek, valamint olyan élelmiszerek, mint például a paradicsom, a nyers hagymafélék, a csokoládé, az alkoholos, koffeines vagy szénsavas italok, citrusok fogyasztása, de a dohányzás, vagy például a stressz is. Érdemes hangsúlyozni, hogy nem csak az számít, hogy mi a nap utolsó étkezése, hanem az is, hogy mikorra időzítjük. Célszerű a könnyű, nem savképző ételekből alapvetően kisebb mennyiséget fogyasztani vacsorára, a lefekvés előtt legalább két-három órával hamarabb. Fontos, hogy evést követően ne feküdjünk le azonnal, ha pedig savas felböfögést észlelünk, mindig öblítsük le a nyelőcsövet egy pohár vízzel.

Készüljünk tudatosan az éjszakai pihenésre

A gyomorsav visszaáramlásának elkerülése érdekében javasolt az ágy fejvégét megemelni. A legcélszerűbb az egész matracot vagy ágyrácsot megdönteni, és kerülni a hason fekvést. Elérhetőek speciálisan kialakított refluxpárnák is, amelyek szintén a teljes gerincoszlopot megemelik. Alvás közben kerülendők a derékban túlságosan szűk ruhadarabok, mivel ezek a gyomorsavat a nyelőcső irányába terelhetik. Amennyiben szükség van rá, érdemes megtanulni különböző stresszoldó technikákat, de akár egy könnyű esti séta is segítheti - az emésztés serkentése mellett - a napi problémáktól való eltávolodást.

Savlekötők és savcsökkentők

Ha a reflux az életmódbeli és étkezési változtatások ellenére is jelentkezik, a szövődmények elkerülése érdekében indokolt lehet a gyógyszeres terápia. A patikákban vény nélkül kaphatóak különböző savlekötők, amelyek a már kialakult panaszokra nyújtanak tüneti kezelést. Szintén nem szükséges vény egyes úgynevezett H2-receptor blokkolókhoz sem. Ezek a készítmények a gyomorsav-túltermelés okozta panaszok tüneteinek rövid távú kezelésére alkalmasak. Rövid időn belül tartósan - akár kilenc órán keresztül - képesek csökkenteni a gyomorsav-termelődését. A H2-receptor blokkolók - például a famotidin tartalmú gyógyszerek - esetében nincs szükség folyamatos szedésre sem: alkalmanként, bizonyos élethelyzetekben is segítséget nyújtanak, így például egy nehezebb vacsora után is garantálhatják a zavartalan éjszakai pihenést, és a nyugodt, pihentető alvást.