Betiltottak két szert, nem győzik le a koronavírust

Betiltotta az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) a ViroStop influenza elleni szájspray és a ViroStop orrspray forgalmazását és reklámozását. A termékek bodorrózsa-kivonatot is tartalmaztak, amelyet korábban úgy is reklámoztak, hogy képes legyőzni a koronavírust - írja a pirulakalauz.hu.

Több szabálytalanság miatt tiltották be a szert

Hogy a bodorrózsa bevethető-e a koronavírus ellen, arról a portál egy korábbi cikkében is írt már. A hatásosságával kapcsolatban vannak kételyek, főleg mert azt még nem használták COVID-19-ben szenvedő betegek kezeléséhez. Az OGYÉI most sem azt állapította meg, hogy a növény kivonata hatástalan vagy veszélyes lenne, hanem azt, hogy a forgalmazó nem tartotta be az orvostechnikai eszközökre érvényes jogszabályokat.

A bodorrózsa koronavírus-elleni hatásaival több cikk is foglalkozott. Fotó: Getty Images

A szabályozás értelmében az orvostechnikai eszközök nem farmakológiai, immunológiai vagy metabolikus úton fejtik hatásukat, vagyis hatásuk nem alapulhat gyógyszerhatáson. A termékek viszont több, önmagában gyógyszerhatóanyagnak minősülő összetevőt tartalmaznak, a gyártó pedig megtévesztő módon úgy reklámozta ezeket, hogy képesek megelőzni egyes kóros immunológiai folyamatokat.

A leírás szerint a szájsprayt helytelenül ajánlották 3, az orrspray-t pedig 6 éves kortól, mivel a benne lévő hatóanyagok alkalmazását 12 éves kor alatt nem ajánlják. A használati útmutató pedig a hatóanyagok okozta esetleges mellékhatásokról sem nyújt információt. A termékek egyébként már 2014 óta forgalomban vannak, a forgalmazó viszont a járvány ideje alatt hívta fel rájuk a figyelmet, ezért kerülhettek a hatóság látóterébe.