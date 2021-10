Tényleg elég, ha két percig mossuk a fogunkat?

Az 1970-es években Amerikában a fogorvosok azt a nézetet vallották, hogy a fogmosás megfelelő időtartama két perc. A legújabb kutatások szerint azonban két perc kevés lehet az alapos tisztításhoz. A mai szakmai álláspont szerint a fogakon és a fogak között megtelepedő lepedék gondos eltávolításához a rászánt időn kívül fontos szerepe van a mosási technikának és a fogkefe típusának is - erről ír a Conversation nevű oldal.

Nem mindegy, hogy mivel és hogyan mossuk a fogunkat. Fotó: Getty Images

Mire elég két perc?

Időközben számos kutatást végeztek a kétperces fogmosás hatékonyságáról. Ezekből az derül ki, hogy két perc alatt megfelelő (de nem kiváló) mértékben lehet csökkenteni a plakklerakódást. A két percnél tovább tartó művelettel viszont bizonyítottan több lepedéktől tudunk megszabadulni, ami intenzívebb szájhigiéniát eredményezhet.

A fogmosás célja, hogy eltüntessük a fogak felületén, a fogak között és az íny felszínén megtelepedett vékony réteget, az úgynevezett mikrobiális biofilmet, amelyben különféle mikrobák - baktériumok, gombák, vírusok - halmozódnak fel. Ez teljesen természetes jelenség. Ahogy az is, hogyha a biofilmet nem sikerül alaposan és rendszeresen elüntetni, akkor az lepedékké - más néven dentális plakká - áll össze. Ami hosszú távon komoly fogászati problémákhoz, például fogkő kialakulásához, fogszuvasodáshoz, ínysorvadáshoz, végső esetben pedig fogvesztéshez is vezethet.

h i r d e t é s

A jelenlegi kutatási eredmények megerősítik, hogyha két percnél többet szánunk fogmosásra, az tisztább fogakat eredményez: hatékonyabb munkát tudunk végezni, mert a nehezen hozzáférhető helyekre is eljuthatunk. Fogorvosok ugyanakkor arra is felhívják a figyelmet, hogy a túl gyakori fogmosásnak - például a minden étkezés utáni tisztításnak - is megvannak a veszélyei. Ha nem szakszerűen végezzük - étkezések után 30 percet érdemes várni - , a sok mosással károsíthatjuk a fogzománcot vagy az ínyünket. A kemény mozdulatokat, a koptató hatású fogkrémeket és durva sörtéjű fogkeféket is érdemes kerülni, mivel ezek is kárt okozhatnak.

Sokan nincsenek tisztában vele, hogy rosszul mosnak fogat. És ez így is marad egészen addig, amíg egy szakember rá nem világít a hiányosságokra. Rosta Péter parodontológus elmondta, miért nem szabad legyinteni, ha vérzik az ínyünk, mi a helyzet a szájvizekkel, és hogyan súlyosbíthatják a fogágybetegségek például a szívproblémákat.

A megfelelő technika kulcsfontosságú

A helytelen fogmosásnak évekkel később ihatjuk meg a levét. Ha napi rutinunk abból áll, hogy tessék-lássék átszaladunk a kefével fogainkon, akkor amellett, hogy elősegítjük a gyors plakklerakódást, megágyazva ezzel a különböző fogágybetegségeknek, a nem szakszerű mozdulatokkal könnyen fel is sérthetjük ínyünket, ami további szájüregi problémákhoz vezethet. Éppen ezért a fogorvosok nem győzik hangsúlyozni az alapos, helyes mozdulatokkal történő és kíméletes fogmosás fontosságát.

Azt is érdemes tudni, hogy nem csak egyetlen helyes fogmosási technika létezik. Az egyik leginkább ajánlott, a módosított "Bass-technika". Ezzel apránként haladhatunk: egyszerre 2-4 fogat tisztítunk, körkörös mozdulatokkal, miközben a fogkefét végig a fogakon tartjuk. Előnye, hogy nemcsak a fog felszínét, hanem a fogak közötti területet, az ínyt és a fognyakat is alaposan megtisztíthatjuk, vagyis pontosan azokat a területeket, ahol könnyedén lerakódik a lepedék és ahol a legnagyobb valószínűséggel okoz gyulladást.

Ahogy a Conversation is írja, számos tényező befolyásolhatja, hogy milyen technikát, fogkefét és fogkrémet vagy fogselymet érdemes választani. Azoknak például, akiknek a fogzománca sérült a rendszeres és nagy mennyiségű szénsavas üdítőital fogyasztása miatt, hajlamosabbak lehetnek a további fogkárosodásra, ha koptató, súroló hatású fogkrémet és durva sörtéjű kefét rendszeresítenek.

A megfelelően használt elektromos fogkefe hatékonyabb lehet az átlagos fogazatú embereknél, mint a hagyományos - alaposabban és könnyebben lehet vele dolgozni -, de fogorvosok azoknak például nem ajánlják a kizárólagos használatát, akiknek egyenetlen, torlódott a fogsoruk, mert esetükben a kritikus részek megtisztítása kimaradhat.

Aki nem tudja, milyen eszközt válasszon az eredményes fogtisztításhoz, vagy hogy helyesen használja-e saját eszközeit, mindenképpen érdemes fogorvossal konzultálnia.