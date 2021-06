Kávé helyett ezt próbáljuk ki

Még ha átaludtuk is az éjszakát, megeshet, hogy az egész napos munka során délutánra semmi energiánk nem marad. Ilyenkor a legtöbbet rögtön kávéért nyúlnának - pedig egészségesebb megoldások is vannak.

KEDVES ARANYOSI ERVIN ÚR!! Változókorban vagyok 55 éves hölgy vagyok és hónapokkal ezelőtt hangulatingadozásaim lettek és kicsit depis is voltam, nem találtam önmagam a harmóniát kerestem. Eljártam kineziológushoz, természetgyógyászhoz, refelexológushoz, de valahogy nem éreztem, hogy nekem ez való és végül ráakadtam a nagylányom segítségével egy pránanadi mesterre és már 2-3 hónapja járok hozzá pránanadi energiára és most kezdek önmagam lenni és megtaláltam az útam, és kezdek harmóniába kerülni újra önmagammal nagyon nyugodt vagyok tőle és harmóniába hoz, állítólag gyógyítja a testet és a lelket??? és egészségmegörző hatása is van??? mert így mondja a mester, hogy átmossa az egész szervezetet is . és most jól vagyok, különben egészséges emberek vagyunk évente járunk önszorgalomból szűrésekre és folyamatosan a szűrések eredmény - negatív - és erősítjük az immunrendszerünket is. Megjegyezni kívánom, h alapból egy pörgős hölgy vagyok és pont erre a pránanadi energiára volt szűkségem talán hogy nyugodtabb legyek. A 25 éves lányommal járunk rendszeresen a pránanadi energiára és nagyon jól érezzük magunkat , azt szeretném kérdezni Öntől, hogy egészséges emberek is használhatják a pránanadi energiát???? ártani nem árt??? mert nagyon jól érezzük magunkat utána és a lányom viszont nagyon fogékony erre és teljesen ellazul, nagyon dicséri a mester, és nagyon szép az auránk is már.... köszönöm a válaszát--- tisztelettel - Edit

Kedves Levélíró! Minden embernek keresnie kell és meg kell találni azt az utat, mely a lelkét harmóniába hozza és jó érzéssel tölti fel. Szervezetünk energiaszintjének emelése, szinten tartása nagyon fontos az egészségünk megóvása miatt...