Tiltott összetevők is lehetnek a gumicukrokban

Tiltott és titkolt összetevőket is találtak a vizsgált gumicukrokban – figyelmeztette Facebook-követőit az élelmiszeripari trendekkel és kockázatfigyeléssel foglalkozó Rizikometer. A német ÖkoTest cikkére hivatkozva azt írták, a szakértők 20-féle gyümölcsös gumicukrot vettek górcső alá, és csupán néhány zárta „kiváló” minősítéssel a terméktesztet.

Tiltott és titkolt összetevőket is találtak a vizsgált gumicukrokban. Fotó: Getty Images

„A gyermekek tevékenységére és figyelmére káros hatással lehet”

A vizsgált gyümölcsös gumicukrokban találtak nem engedélyezett, illetve a hozzávalók listájában nem szereplő összetevőket is. Az egyik termék például két olyan aromát is tartalmazott, amely nem felelt meg a természetes aromákra vonatkozó német előírásoknak. Más gumicukrok készítéséhez pedig olyan színezékeket is felhasználtak, amelyek nem voltak feltüntetve a csomagoláson.

A Bebeto Sour Blast Fizzy Happy Strawberry cukorkában két ilyen anyagot (Alluravörös AC és Brillantkék FCF) is kimutattak. Az előbbi ráadásul egy olyan színezék, amelynek használatakor kötelező feltüntetni a figyelmeztetést, miszerint „a gyermekek tevékenységére és figyelmére káros hatással lehet” – részletezték a bejegyzésben.

Az itthon is kapható gumicukrok csak „elégséges”-sel zártak

A vizsgált 20-féle gyümölcsös gumicukor közül végül mindössze kettő érdemelte ki a „kiváló” minősítést. A 3 Magyarországin is kapható terméket – a Haribo Pasta Frutta F!zz gyümölcsízű gumicukrot, a Hitschler savanyú színes sárkánynyelvek gumicukrot és a Trolli Sour Bizzl Mix-et – csupán „elégséges”-re értékelték.