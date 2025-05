Fogyasztóvédelem: ha ilyen bébiételt vettél, ne add oda gyermekednek!

Délnyugaton csak lassan szakadozik a felhőzet, sőt a határ mentén tartósan borult maradhat az ég, ott gyenge eső még délután is előfordulhat. Másutt fokozatosan gomolyosodik a felhőzet, illetve gomolyfelhők képződnek, így több-kevesebb napsütés is várható, és az északkeleti tájakon néhol záporok is kialakulhatnak. Az északi, északkeleti szél olykor megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 14 és 19 fok között valószínű. Késő estére 7 és 14 fok közé hűl a levegő. Jó hír a frontérzékenyek számára, hogy a múlt szombaton érkezett hidegfront immár elvonult, így számottevő fronthatás egyelőre nem érvényesül.