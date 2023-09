Ezekre figyelj, ha ételt csomagolsz gyermekednek

„A legtöbb szülő számára mindennapos probléma, hogy milyen ételt csomagoljon iskolás gyermekének tízóraira, ebédre, uzsonnára. A kérdés nemcsak abból a szempontból okoz fejtörést, hogy mit enne meg szívesen a gyerek, hanem hogy mely ételek szállíthatók, tárolhatók biztonságosan, különösen úgy, hogy a legtöbb iskolában nincs mód a bevitt ételek hűtésére” – olvasható az élelmiszeripari trendekkel és kockázatfigyeléssel foglalkozó Rizikometer egyik Facebook-posztjában. Mutatjuk, a szakértők szerint mit érdemes csomagolni a gyermeknek, és mi az, amit inkább mellőzzünk.

Korábbi cikkünkben ahhoz is találhatsz pár hasznos tanácsot, hogyan válassz uzsonnásdobozt és kulacsot a tanévre.

Biztonságos és kockázatos ételek

A kenyérfélék és egyéb pékáruk, a kekszek, a vajas szendvics, a hámozatlan gyümölcsök, a diófélék, az aszalt gyümölcsök, a gabonaszeletek és a bontatlan gyümölcslevek szobahőmérsékleten is elállnak, ezért ezeket biztonsággal csomagolhatod a gyerekeknek. Könnyebben megromló ételeket azonban csak akkor tegyél az uzsonnásdobozába, ha biztos vagy benne, hogy rövid időn belül el is fogyasztja azt – vagy ha tudsz mellé csomagolni jégakkut is.

A magas kockázatú élelmiszerek közé a következőket sorolják a szakemberek:

húsfélék,

tojás,

tofu,

tejtermékek – például a sajt vagy a joghurt,

főtt gyümölcs és zöldség,

hámozott friss gyümölcs és zöldség,

tészta,

rizs.

Sokaknak fejtörést okoz, mit csomagoljanak a gyerekeknek tízóraira, uzsonnára. Fotó: Getty Images

Ezekre sem árt odafigyelni

Egy másik posztban arra is felhívták a figyelmet a szakértők, hogy a gyerekek különösen veszélyeztetettnek számítanak, ha élelmiszereredetű megbetegedésekről van szó. Csak Amerikában az összes ilyen fertőzés nagyjából fele gyerekeknél fordul elő. A baj elkerülése érdekében tehát nem árt néhány további „aranyszabályt” is észben tartani, amikor ételt csomagolsz a kisdiákoknak.

Minden alkalommal alaposan tisztítsd meg az uzsonnás dobozt és a kulacsot!

Mindig legyen a gyerek táskájában kézfertőtlenítő spray vagy kendő! Ez azért fontos, hogy akkor is megtisztíthassák kezeiket az étkezés előtt és után, ha nincs lehetőségük a szappanos kézmosásra.

Tanítsd meg gyermekednek, hogy étkezés után dobjon ki minden megmaradt ennivalót és nem újrafelhasználható csomagolást! A hosszasan az uzsonnásdobozban maradt maradék ugyanis jó táptalaja a penésznek és az egyéb kórokozóknak, amelyek megtelepedhetnek az ételtároló nehezen elérhető részeiben, és az esetleges karcolásokban, sérülésekben.

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) pedig azt emelte ki egyik témába vágó Facebook-bejegyzésében, hogy élelmiszerbiztonsági szempontból célszerű mindent külön becsomagolni: a szendvicset például egy szalvétába, majd egy papírzacskóba, a gyümölcsöket és az olajos magvakat pedig külön dobozba vagy zárható zacskóba. Fontos továbbá, hogy a gyümölcs- és zöldségféléket mindig alaposan megmosva és lecsepegtetve tedd el az ételtárolóba – inkább ne kockáztasd meg, hogy gyermeked esetleg elfelejti megmosni azokat, mielőtt elfogyasztaná.