Ezeket a vitaminokat pótoljuk télen

Kézenfekvő lehet, hogy ilyenkor is a zöldségek és gyümölcsök vitamintartalmát hívjuk segítségül, azonban ezek az élelmiszerek korlátozott számban kaphatóak a hideg évszakokban. Nem kell azonban teljesen lemondani róluk, hiszen ilyen, vagy olyan formában remek vitaminforrások lehetnek.

Zöldségek és gyümölcsök

Ha finom paradicsom és ízletes paprika nincs is a zöldségpulton télen, azért számos finomság közül válogathatunk ilyenkor is. A déli gyümölcsök és a citrusfélék mindenképpen előnyt élveznek, hiszen a bennük lévő magas vitamintartalom télen is megállja a helyét. Részesítsük előnyben a citromot, narancsot, almát, de kipróbálhatjuk az egzotikus gyümölcsöket is! Zöldségek terén sem elkeserítő a helyzet, hiszen a káposzta, a cékla, a retek, a sárgarépa mind mind tele van vitaminokkal, emellett remek salátákat készíthetünk az előre zacskózott keverékekből is. Ne felejtsük el a hagymaféléket sem, ezek remek immunerősítők, hiszen megfázás ellen is kedvelt gyógymódnak számítanak.

A déli gyümölcsök közül részesítsük előnyben a citrusféléket

Fermentált és fagyasztott zöldségek

Ha téli hónapok, akkor savanyúság! Ilyenkor mindenképpen raktározzunk be belőlük, mivel tele vannak vitaminnal és fontos ásványi anyagokkal! A savanyú káposzta olyan C-vitaminforrás, amelynél jobbat nem is kívánhatnánk magunknak, emellett alacsony a kalóriatartalma és remek hatással van az emésztőrendszerre is. Tartalmaz még B1-vitamint, karotint, illetve kálciumot, káliumot, foszfort, magnéziumot és nátriumot, így méltán hívhatjuk egészségesnek. Ugyanez igaz a többi fermentált zöldségre is, hiszen a fermentálás során nem tartósítószerrel tartósítjuk a zöldségeket, valamint hőkezelés sem éri őket, így bennük maradnak a számunkra értékes tápanyagok. Emésztési gondok során pedig azért ajánlatos savanyított zöldségeket fogyasztani, mert ezeket könnyebben emésztjük meg, így nem terhelik a gyomrot.

A fagyasztott zöldségekről sokan azt hiszik, hogy nem olyan egészségesek, mint nyers társaik, holott ez nem igaz. A nyers zöldségek ugyanis rengeteget állnak addig, míg a tányérunkra kerülnek, gondoljunk csak arra, hogy mielőtt a boltok polcaira teszik őket, akár heteket is egy raktárhelyiségben tárolják őket, emellett pedig a boltban sem azonnal vásároljuk meg ezeket. Arról már nem is beszélve, hogy otthon a hűtőben is sokáig tartjuk őket, így csökken a bennük lévő vitamintartalom. A fagyasztott változatokat azonban betakarítás után szinte azonnal lefagyasztják, így a bennük lévő tápanyagok megmaradnak. Legjobb, ha pároljuk ezeket a zöldségeket, így még inkább bennük tarthatjuk a vitaminokat.

Változatos étrend

Fontos, hogy ügyeljünk arra is, mit viszünk be a zöldségek mellett. Számos húsfélében, olajban olyan tápanyagok találhatók, melyek a téli hónapok alatt a segítségünkre lehetnek. Együnk sok tojást, fogyasszunk tejtermékeket! Igyekezzünk minél több rostot is fogyasztani, válogassunk a teljes kiőrlésű pékáruk és az olajos magvak közül!

A legfontosabb vitaminok a hidegben A hideg időszakban szervezetünk fokozottabban ki van téve a megbetegedéseknek, fertőzéseknek, melyet megfelelő vitaminbevitellel és táplálkozással segíteni tudunk. Vegyük végig, melyek a legfontosabb vitaminok a hidegben!

Vitaminszedés

Sokan ódzkodnak tőle, de nem árt, ha télen kicsit felturbózzuk a vitaminbevitelünket, erre pedig remek megoldás lehet egy kis extra C-vitamin, és különösen a D-vitamin is. Télen kevesebbet süt a nap, így a bőrünkön keresztül felvett D-vitamin mennyisége is csökken. Természetesen az a legjobb, ha csak tehetjük kimegyünk a gyenge napsütésre, de a fényhiányos időszakban ez sokszor nem megoldható. Ilyenkor segíthet egy kis plusz D-vitaminbevitel. A legfontosabb, hogy igyekezzünk minél változatosabban étkezni, erősíteni az immunrendszerünket, így felvehetjük a harcot a téli megbetegedések ellen!