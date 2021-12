Élelmiszerek, amelyek gyengíthetik az immunrendszert

A hozzáadott cukor káros egészségügyi hatásairól már sokat lehetett hallani és olvasni. Azok az élelmiszerek, amelyek jelentősen megemelik a vércukorszintet, egyben bizonyos gyulladáskeltő fehérjék termelődését is növelik. Ezek negatívan hatnak az immunrendszerre, és gyengítik a fertőzések ellen fellépő immunsejtek által kiadott immunválaszt is. Vagyis a cukros ételek fogyasztásának csökkentésével az immunrendszerünk hatékonyságáért is sokat tehetünk - írja cikkében a Healthline.

A túlzásba vitt sófogyasztással is hasonló a helyzet, mint a cukorral. A túl magas nátriumbevitel amellett, hogy kórosan megemelheti a vérnyomást, gyengítheti az immunrendszert és megnövelheti azautoimmun betegségekkialakulásának rizikóját is. Azok, akik túl sok sót fogyasztanak, a szöveti gyulladásokra is hajlamosabbá válhatnak.

A gyorsételek rendszeres fogyasztása nem tesz jót az immunrendszerünknek. Fotó: Getty Images

Óvatosan az ómega-6 zsírsavakkal

A szervezetnek ómega-3 és ómega-6 zsírsavakra is szüksége van ahhoz, hogy megfelelően tudjon működni, ugyanakkor utóbbit nem szabad túlzásba vinni, mivel felerősítheti egyes gyulladáskeltő fehérjék hatásait, melyek gyengíthetik az immunrendszert. Szakértők szerint az étrendben az ómega-3 és ómega-6 zsírsavak egészséges aránya 4:1. Szerencsére számos élelmiszerben megtalálhatók ezek a fontos tápanyagok. Ómega-3 zsírsavban gazdag a lazac, a makréla, a szardínia, a dió vagy a chiamag. Míg ómega-6 zsírsav a szója-, kukorica-, napraforgó- és repceolajban található.

A bő olajban sült ételek, illetve a gyorsételek gyakori fogyasztása szintén károsíthatja az immunrendszert, akárcsak a feldolgozott, illetve a magas fokon sütött húsfélék túl gyakori fogyasztása - utóbbi egyes gyulladásos betegségek kialakulásának esélyét is megnövelheti. Gyengíthetik a szervezet védekezőképességét a különféle emulgeálószereket, sűrítőanyagokat és édesítőket tartalmazó élelmiszerek is, emellett felboríthatják a bélflóra egyensúlyát és megnövelhetik a szervezet hajlamát a gyulladásokra is. Éppen ezért érdemes úgy táplálkozni, hogy az étrendünk minél kevesebb feldolgozott élelmiszert tartalmazzon.

Étkezzünk tápanyagdúsan!

A finomított szénhidrátokat tartalmazó élelmiszerekből is együnk olyan keveset, amilyen keveset csak tudunk, mert ezek is negatívan hathatnak az immunrendszerre, és serkenthetik a szabad gyökök termelődését. A szénhidrátbevitel nagyobb részét próbáljuk meg tápanyagdúsabb forrásokból, például gyümölcsökből, keményítőben gazdag zöldségekből és teljes kiőrlésű gabonafélékből megoldani! Érdemes kerülni az olyan mesterséges édesítőszereket is, mint a szacharin és a szukralóz, mert felboríthatják a bélflóra egyensúlyát és megnövelhetik a szervezet fertőzésekre és gyulladásokra való hajlamát.