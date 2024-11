Alhasi puffadás: ezek a leggyakoribb kiváltó okai

Egyes felmérések szerint a máskülönben jó általános egészségi állapotnak örvendő emberek akár mintegy negyede is tapasztalhat alkalmanként puffadást, kellemetlen teltségérzést. Ez az egyik leggyakoribb emésztőrendszeri panasz. Sokszor valamilyen emésztési probléma a forrása, de hormonális és érzelmi tényezők szintúgy szerepet játszhatnak benne. Fontos tehát megfigyelni, hogy általában milyen körülmények között lép fel a feszítő, fájó érzés, így ugyanis lehetőség nyílik a pontos kiváltó ok felismerésére, majd annak ismeretében a megfelelő kezelési módszer kiválasztására. Az alábbiakban bemutatunk néhány olyan tényezőt, amelyek gyakran okoznak tünetként puffadást.

Emésztőrendszeri, hormonális és érzelmi tényezők egyaránt szerepet játszhatnak a haspuffadásban. Fotó: Getty Images

Életmódbeli hibák

Érdemes megemlíteni, hogy a haspuffadás legtöbbször fokozott emésztőrendszeri gázfelhalmozódás eredménye, ami nem ritkán rossz megszokásokból fakad. Több szempontból is káros például, ha kapkodva, gyorsan eszünk, illetve rendszertelenül étkezünk a mindennapokban. Ilyenkor ugyanis több levegőt nyelünk, mint normálisan, mindez pedig gyakori büfögésben, bélgázosságban, puffadásban ütközhet ki. A kellemetlenségeket ráadásul súlyosbíthatják a szénsavas üdítőitalok és a puffasztó hatású ételek (hüvelyesek, keresztesvirágú zöldségek) is. Fontos tehát, hogy táplálkozásunkra mindig szakítsunk kellő időt, egyben alakítsunk ki egy állandó rutint, amelynek betartására mindennap odafigyelünk.

Székrekedés

Alkalmanként bárkivel előfordulhat, hogy túlevés, stressz vagy egyéb életmódbeli tényezők miatt átmeneti székrekedéssel küzd. Különböző háttérben megbúvó betegségek pedig krónikussá váló panaszokat is előidézhetnek. Így vagy úgy, ha a táplálék az optimálisnál lényegesen hosszabb ideig marad a bélrendszerben, az részben fájdalomként, puffadásként mutatkozik meg. A legjobb megelőzési módszert ez esetben a megfelelő rost- és a bőséges folyadékbevitel, a rendszeres testmozgás, valamint az jelenti, hogy sosem szabad sokáig tartogatni a székletet, ha egyébként szervezetünk jelzi az ingert, hogy ideje lenne elvégezni a nagydolgunkat.

Enzimhiány

A fentiekhez hasonlóan szintén hozzájárulhat a puffadás fellépéséhez, ha rövid idő alatt sok vagy nehezen emészthető ételt fogyasztunk. Itt érdemes röviden kitérni a hasnyálmirigy emésztésben betöltött szerepére. A hasnyálmirigy ugyanis az általa kiválasztott emésztőenzimek révén kulcsfontosságú feladatot lát el abban, hogy szervezetünk le tudja bontani és hasznosítani tudja a különböző tápanyagokat. Az amiláz enzim a szénhidrátok, a lipáz a zsírok, míg a proteáz a fehérjék lebontásában működik közre. Amennyiben nagyon leterheljük emésztésünket, előállhat úgynevezett relatív enzimhiány, ami egyszerűen abból fakad, hogy a hasnyálmirigy hirtelen nem tud megfelelni a kihívásnak: nem tud annyi enzimet termelni, mint amennyire szükség lenne. Különösen a zsíros ételek okozhatnak ilyen bajt. Gyógyszertárban vény nélkül kapható gyógyszerekkel viszont pótolhatjuk a hiányzó enzimeket, megelőzve az étkezéshez köthető puffadást és teltségérzetet.

Táplálékintoleranciák

A haspuffadás általában véve a felszívódási zavarok jellemző tünete. E körben említhető például a laktózintolerancia, amely esetén a szervezet nem termel elegendő laktáz enzimet a tejben és tejtermékekben előforduló tejcukor (laktóz) lebontásához. Mindez laktóztartalmú élelmiszerek fogyasztását követően puffadást, hasmenést, hasfájást eredményezhet. Hasonló problémákat idézhet elő továbbá a lisztérzékenység, avagy a cöliákia, amely esetén a többféle gabonában is megtalálható glutén provokál gyulladásos reakciót a szervezetben. Mielőtt azonban kiiktatnánk bármilyen élelmiszercsoportot az étkezésünkből, feltétlenül javasolt szakemberrel konzultálni.

Irritábilis bél szindróma

Avagy az IBS. Egyelőre nem tisztázott, hogy pontosan mi okozza ezt a funkcionális zavart, amelynek legfőbb jellemzője, hogy bár az érintettek kellemetlen emésztőszervi panaszokról számolnak be, közben viszont nem mutatható ki náluk szervi elváltozás. Az IBS többféle megjelenési formája is ismert, ezzel együtt a lehetséges tünetek közé tartozik a gyakori székrekedés vagy hasmenés, bélgázosság, hasi fájdalom és puffadás egyaránt. Mivel a szimptómák mögött egyéb kórképek is meghúzódhatnak, feltétlenül javasolt velük gasztroenterológus szakemberhez fordulni, aki a megfelelő vizsgálatokra alapozva állítja majd fel a helyes diagnózist, egyben a kezelési tervet.

Hormonális tényezők

A nők mintegy háromnegyede számol be arról, hogy menstruációját megelőzően és annak során alhasi puffadás kínozza. Hasonlóképpen gyakori ez a panasz a változókorban, a menopauzát megelőző perimenopauza időszakában. Mindez a női nemi hormonok szintváltozásaira vezethető vissza. Ezek kihatással vannak a szervezet vízvisszatartására, az emésztőrendszer működésére, de még a viszcerális érzékenységre is, azaz hogy mennyire vagyunk érzékenyek a belső szervi panaszokra.

Stressz

Mindenképpen külön említést érdemel a stressz és a szorongás. A stressz rövid távon sokszor nagyon hasznos, sőt, akár a túlélésünket is biztosíthatja. Modern világunkban viszont nem ritkán krónikussá válik, hosszabb időn keresztül hátráltatva szervezetünk optimális működését. Ez alól pedig a táplálkozás és az emésztés sem jelent kivételt. Stresszesen hajlamosak lehetünk arra, hogy kevéssé figyeljünk az étkezésünkre, miközben anyagcserénk is megváltozik, ami összességében kellemetlen panaszok forrásává válhat, beleértve a puffadást is. Fontos tehát, hogy megtaláljuk, mely módszerekkel tudjuk a leghatékonyabban enyhíteni a vállunkra nehezedő nyomást a mindennapokban. A rendszeres testmozgás például a stresszkezelés alapkövének tekinthető, de ugyanígy számos relaxációs technika is rendkívül hasznosnak bizonyulhat.