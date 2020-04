A legegészségesebb tartós élelmiszerek

Mutatjuk a legegészségesebb tartós élelmiszereket, amelyekből a koronavírus-járvány idején is érdemes tartani otthon.

Bab

A szárazbab és a konzervbab sokáig eláll, ezért bátran vehetünk nagyobb mennyiséget is. A konzervek szobahőmérsékleten 2-5 évig tárolhatók, a szárazbab és egyéb hüvelyesek pedig akár 10 évig is megőrzik a minőségüket. A babnak egyébként igen magas a tápanyagtartalma: sok benne a rost, a növényi fehérje, a magnézium, a mangán, a vas, a foszfor, acinkés a réz is.

Mogyoróvaj, müzliszeletek

A mogyoróvaj is tartós élelmiszernek számít: a hagyományos, boltban kapható termék szobahőmérsékleten körülbelül 9 hónapig őrzi meg a minőségét, a házilag készített verzió pedig nagyjából 3 hónapig. Sok benne az egészséges zsír és a fehérje, emellett vitaminokban és ásványi anyagokban is gazdag. Fogyasztását azonban ne vigyük túlzásba, mert a kalóriatartalma is meglehetősen magas. Fehérje- és müzliszeletekből is betárazhatunk, a legtöbbjük körülbelül 1 évig megőrzi a minőségét. Arra érdemes figyelni, hogy minél alacsonyabb nátriumtartalmúakat vegyünk.

Az aszalt gyümölcsök akár egy évig is elállnak. Fotó: Getty Images

Aszalt gyümölcs, szárított zöldség

Az aszalt gyümölcsök körülbelül egy, míg a szárított zöldségek nagyjából fél évig őrzik meg minőségüket. Sokféle létezik belőlük: vehetünk ilyen formában mazsolát, almát, bogyós gyümölcsöket, szilvát, barackot, de akár paradicsomot vagy répát is. Az aszalt gyümölcsöknek is magas a kalóriatartalma, ezért a cukorbetegeknek mértékletes fogyasztás ajánlott.

Olajos magvak, gabonafélék

A különféle magok általában 4 hónapon keresztül állnak el szobahőmérsékleten jól záródó tárolóban, de vannak kivételek. A kesudió és a tökmag 20 fokon 6 hónapon át is megőrzi a minőségét, míg a pisztácia hasonló körülmények között csak egy hónapig áll el. A teljes kiőrlésű gabonafélék - mint a zab, a rizs vagy az árpa - is több hónapig elállnak szobahőmérsékleten.

Konzervek

A halkonzervek szobahőmérsékleten tárolva akár 5 éven keresztül is megőrzik a minőségüket, ráadásul sok egészséges zsiradékhoz, tápanyaghoz és fehérjéhez juthatunk ezek fogyasztásával. A konzerv zöldségekből, gyümölcsökből is nyugodtan vehetünk többet. A zöldségek ugyanis akár 2-5 évig is elállnak, a gyümölcsök - különösen a savasabb fajták, mint a bogyósok vagy az ananász - pedig 12-18 hónapig. Olyan gyümölcsöket érdemes venni, amelyeket szirup helyett gyümölcslében tettek el, zöldségek közül pedig válasszunk minél alacsonyabb nátriumtartalmúakat.

Forrás: healthline.com