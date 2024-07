Zöld színű a székleted? Ez lehet az oka

Mit jelezhet a széklet színének megváltozása?

A széklet színét sok minden befolyásolja, de alapvetően, barna vagy barnás színű. Amennyiben meglepődve tapasztaljuk, hogy a vécékagylóban zöldes árnyalatot látunk, nem kell azonnal komolyabb dologra gondolnunk. Természetesen vannak olyan színek, amelyek kevésbé megnyugtatóak, így a pirosas vagy fekete széklet a vér jelenlétére utalhat, vagy a sárgás szín magas zsírtartalmú étrendre vagy májbetegségre. De máj- vagy epehólyag-betegséget jelezhet az agyagszerű, igen halvány barna színű széklet is.

Egy biztos: az illemhelyet ne hagyjuk el anélkül, hogy megnéznénk, milyen volt a székletünk. Sok betegség egyik legfőbb jelzőtünete a széklet állagának, színének, mennyiségének megváltozása!

Fotó: Getty Images

Mivel a széklet árulkodik az előző nap elfogyasztott étel minőségéről, mennyiségéről és tartalmáról, ezért legokosabb, ha színváltozás esetén végigfuttatjuk gondolatban, mi került az asztalunkra előző nap.

Mi okozhatja a zöld színű székletet?

A klorofill, amely bizonyos zöldségeknek zöld színt ad, ugyanezt teheti a székletünkkel is.



Ételek és italok amelyek zölddé változtathatják:

brokkoli, kelkáposzta, spenót

áfonya vagy más kék vagy lila gyümölcs és zöldség



zöld gyümölcsök (avokádó, zöldalma)



gyógynövények (bazsalikom, koriander, petrezselyem)



Matcha (porított zöld tea)



pisztácia



Nagy ijedtséget okozhat egy egyszerű, zöld színű ételfesték is, melyet előzőleg a szülinapi torta díszítésére használtunk.

Mindenesetre fontos tudni, hogy ezek az okok mindaddig egyértelműek, míg a zöld szín egy-két napon belül eltűnik. Amennyiben nem, forduljunk orvoshoz.

Bizonyos gyógyszerek szedése

Az antibiotikumok szedése is okozhat zöld színű elváltozást a székletben. Ennek egyik oka a bélflóra megváltoztatása lehet, mivel az antibiotikumok egyes jótékony baktériumokat is elpusztítanak a káros baktériumok mellett. Más gyógyszerek pedig az emésztést is felboríthatják, és így epével vegyített hasmenést okozhatnak, ami szintén zöldesnek tűnhet.

A mesterséges vaspótlás ugyancsak okozhat olyan zöld színt a székletben, amelyet meglepve tapasztalunk.

Apró okok: vírusok és paraziták

A zöld széklet azt is jelezheti, hogy bakteriális,(szalmonella vagy E. coli ), vírusos, netán parazitafertőzés (Giardia lamblia) alakult ki, amely a fel nem szívódott epe gyors áthaladását okozza.

Az epével kapcsolatos okok

Az epehólyag nemrégiben történt eltávolítása , amely átmenetileg több epét juttathat az emésztőrendszerbe, zöldes hasmenéshez vezethet.

Kifejezetten oda kell figyelni – különösen, ha elhúzódó tünetről van szó, vagy ha kiegészül hasi fájdalommal, fogyással, vérzéssel, lázzal és hányással. Az agyagszerű, halványbarna vagy véres széklet szintén különös aggodalomra ad okot.