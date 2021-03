Megtalálták a kevésbé veszélyes elhízás titkát

Számos olyan gént azonosított egy nemzetközi kutatócsoport az emberi genomban, amelyek mind az elhízással, mind a szív-érrendszeri és anyagcsere-betegségek kialakulásának csökkent kockázatával kapcsolatba hozhatók. A kutatók szerint felfedezésük új utakat nyithat meg az elhízással élők terápiájában.

"Úgy tűnik, az általunk beazonosított gének előnyösen hatnak egészségünkre, mivel hozzájárulnak a zsírszövet egészségének megőrzéséhez. Egyszersmind a gének némelyike célpontot nyújthat új terápiák kifejlesztéséhez is , csökkentve a cukorbetegség és a szívbetegségek kialakulásának veszélyét" - mutatott rá Tuomas Kilpeläinen, a Koppenhágai Egyetem kutatója. Hasonló véleményt fogalmazott meg Ruth Loos, az Icahn Orvosi Egyetem professzora is, aki szerint felfedezésük előrelépést hozhat az elhízás kezelésében. "Az elhízás nyilvánvalóan egy komplex betegség. Nem mindenkire nézve azonos mértékű a kardiometabolikus betegségek kialakulásának kockázata, aki súlyfelesleggel küzd. Azáltal viszont, hogy ismerjük, mely gének nyújtanak védelmet a cukorbetegséggel és szív-érrendszeri betegségekkel szemben, hatékonyabbá válhat az elhízással élők diagnosztikája és kezelése egyaránt" - tette hozzá.

A Koppenhágai Egyetem és a New York-i Mount Sinai kórház égisze alatt működő Icahn Orvosi Egyetem szakembereinek vezetésével egy nemzetközi kutatócsapat több százezer elhízással élő ember adatait elemezte ki, akik testösszetételét és betegségre hajlamosító kockázati markereit már korábban felmérték. Mint az a koppenhágai intézmény holnapján olvasható , a vizsgálat során a kutatók összesen 62 olyan gén azonosítottak , amelyek kimutathatóan kapcsolatban álltak mind a magas testzsírszázalékkal, mind a kardiometabolikus betegségek kialakulásának csökkent kockázatával. További elemzések révén arra is fény derült, hogy ezek a gének testünk számos folyamatában szerepet vállalnak, beleértve a zsírsejtek szabályozását és fejlődését, a testzsír eloszlását a szervezetben, valamint az energiaháztartást és a gyulladásokat.

Világszerte egyre többen küzdenek túlsúllyal vagy elhízással: az Egészségügyi Világszervezet (WHO) adatai szerint például mintegy megháromszorozódott az érintettek száma az 1970-es évek óta. Ismert, hogy az elhízással élők körében gyakrabban fordul elő magas vércukor- és vérzsírszint, illetve magas vérnyomás. Mi több, jelentős súlyfelesleg mellett magasabb egyes krónikus szív-érrendszeri és anyagcsere-betegségek kialakulásának kockázata. Ezzel együtt az elhízással élők egy jelentős részénél mégsem jelentkeznek az említett kóros elváltozások , egy, a Nature Metabolism című tudományos folyóiratban megjelent tanulmány pedig most magyarázatot adhat a talányra, hogy miért.

Üdvözlöm! Most 5 éves a lányom. Tavaly óta 1 kg hízott. 15 perc ugrálás után kifárad. Egy kis biciklizés után is fáradt. Szédül. Enni eszeget, de azt is keveset. Glutén érzékenységre folyik a vizsgálat. De nem hiszem, hogy az lenne a baja. Milyen gondja lehet a lányomnak?

Jogos felvetés a gluténérzékenység, erre nemsokára választ kapnak. Bizonyára történt vérvétel, melyből a vérkép, ill. a vassal kapcsolatos értékek mutathatják ki a (vashiányos) vérszegénységet. Ebben az életszakaszban kb. 2 kg-ot híznak a lányok éven...