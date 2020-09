A vashiány meglepő tünetei

A vas az egészséges élethez nélkülözhetetlen ásványi anyag. Legfontosabb feladata az oxigén és a szén-dioxid szállítása, de az izomsejtek anyagcsere-folyamataiban is jelentős szerepet tölt be. Egy bizonyos mennyiségben a szervezet is képes elraktározni, előállítani azonban nem tudja, beviteléről ezért megfelelő táplálkozással kell gondoskodni. Előfordulhat, hogy keveset fogyasztunk belőle, de az is gondot jelent, ha valamilyen betegség okoz felszívódási zavart. Bármilyen oka is van a vashiánynak, kellemetlen tüneteket válthat ki és akár komoly betegségek kialakulásában is szerepet játszhat. Az általános tünetek mellett egészen meglepő dolgok is utalhatnak rá, melyeket a Healthline gyűjtött össze a cikkében.

Állandó fáradtság

Időnként mindenki fáradtabbnak érezheti magát a megszokottnál, amelynek a kialvatlanságon és a túlzott stresszen kívül számtalan oka lehet. Hogyha azonban hosszabb ideig szétszórtnak, enerváltnak érezzük magunkat, és ennek látszólag semmi oka nincsen, annak az egyik oka a vashiány is lehet. Emiatt ugyanis a vér hemoglobinszintje lecsökken, így az izmokat alkotó sejtek nem jutnak elegendő oxigénhez, és a szívnek is gyorsabban kell vernie ahhoz, hogy eljuttassa az oxigéndús vért a test minden részébe.

Sápadtság

A vér vörös színét a vörösvértesthez kötődő hemoglobin adja, mivel azonban a vashiány miatt a hemoglobin szintje is lecsökken, a bőrünk is elveszíti egészséges színét. A sápadtság sok esetben csak az arcbőrön jelenik meg, előfordulhat azonban, hogy az egész bőrfelület halványabbá válik a megszokottnál.

Légszomj

Mivel a vörösvértestek nem tudnak megfelelő mennyiségű oxigént szállítani a sejteknek, a test szaporább légzéssel próbál kompenzálni. A vashiány egyik jele lehet tehát az is, ha a kevésbé megerőltető mozgás után is kimerültnek érezzük magunkat és levegőért kapkodunk.

Fejfájás és szédülés

Ritkább esetben a vashiány fejfájást is kiválthat. Ennek oka szintén az alacsony hemoglobinszint, ami miatt az agyba sem jut megfelelő mennyiségű oxigén. Az agyi erek emiatt megduzzadnak, ami növeli a nyomást és fejfájást, szédülést válthat ki.

Erős szívdobogás

A megszokottnál erősebb szívdobogás a vashiányos vérszegénység másik fontos tünete lehet. A szív ugyanis ilyenkor a megszokottnál is szaporábban ver, hogy próbáljon elegendő oxigéndús vért pumpálni a test minden sejtjének. Szélsőséges esetben ez szívmegnagyobbodáshoz, sőt akár szívelégtelenséghez is vezethet.

A vashiány a hajunk egészségét is károsíthatja. Fotó: Getty Images

Száraz, töredezett haj

A vér alacsonyabb oxigénszintje miatt a test takarékoskodni kezd, az oxigénkészleteket pedig a legfontosabb funkciókat ellátó szervekhez irányítja el. A haj és a bőr táplálása sem prioritás ilyen esetben, így a hajszálak veszítenek fényükből, töredezetté válnak. Súlyos esetben az ásványi anyag hiánya hajhullást is eredményezhet.

Duzzadt nyelv

A vashiány egyik kevésbé ismert tünete a száj és a nyelv felduzzadása, hatására ugyanis a mioglobin szintje is lecsökken. Ez a vörösvértestekben található fehérje, melynek egyik szerepe, hogy oxigénnel lássa el az izmokat, többek között a szájban és a nyelvben lévőket is. Alacsony szintje miatt a nyelv duzzadttá válhat, a száj széle pedig kiszáradhat, kirepedezhet.

Nyugtalan láb szindróma

Ha a szervezet hiányt szenved ebből az ásványi anyagból, az a nyugtalan láb szindrómának ismert probléma tüneteit is felerősítheti. Ennek során az érintettek lefekvés után intenzív késztetést éreznek, hogy megmozgassák a lábukat, rugdaljanak. A panaszok nappal, nyugalomba helyezett lábnál is jelentkezhetnek, dealváselőtt gyakoribbak, ami miatt az éjszakai pihenésünk minőségét is rombolja. Egyes kutatások szerint a nyugtalan láb szindrómában szenvedők nagyjából 25 százalékának vashiányos vérszegénysége van.

Kanál alakú körmök

A körmeink egészségére is hatással van ez az állapot. Enyhébb esetben töredezetté válhatnak, idővel azonban deformálódik - kanál alakúvá válik, vagyis a szélei felfelé hajlanak. Ez az egyik legritkább mellékhatás, ami többnyire csak a legsúlyosabb eseteknél figyelhető meg.

Egyéb különös jelek

Az alábbi jelek a fent felsoroltaknál jóval ritkábbak, de szintén árulkodhatnak vashiányról.