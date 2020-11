A gyomorégés okozói

Lefekvés előtt eszünk

Túl sokat vagy túl gyakran eszünk

Magas testtömeg-index

Az esti nassolás is okozhat gyomorégést

Túl sokat iszunk

Nem jó ételeket eszünk

Problémás lehet, ha lefekvés előtt 2-3 órával eszünk, ugyanis ilyenkor a gyomrunk tartalma (ami még nem teljesen emésztődött meg), gyakorlatilag felcsúszik a nyelőcsövünkbe, írja egy japán kutatás. Úgyhogy senkinek sem tanácsos lefeküdni (vagy akár túlságosan hátradőlni) egy derekas evés után, főként, ha refluxos.Minél több ételt pakolunk a gyomrunkba, annál nagyobb az esélye annak, hogy abból valamennyi megtalálja az útját a nyelőcsövünkbe, írja egy kanadai, ausztrál és iráni kutatókból álló nemzetközi kutatócsoport. Ha túl gyakran eszünk túlságosan rendszertelenül, az szintén problémákat okozhat.Minél súlyosabbak vagyunk , annál lassabban halad át az étel az emésztőrendszerünkön, ezzel nagyobb nyomást generál a hasunkra és meg is lazítja azt a záróizmot, amely gyomrunk tartalmát nem engedi felcsúszni a nyelőcsőbe, olvasható ez az Annals of Internal Medicine szaklap egyik kutatásában. Nem is csoda, hogy a kutatók azt javasolják:és akár egy dietetikussal is konzultálhatunk, ha szükség van rá.Az alkohol meglazítja a már említett záróizmot. Ha lefekvés előtt ittunk, és ráadásul az alkohol mellé még ettünk is valamit - készüljünk fel arra, hogy gondokat fog okozni.A kutatások többször kapcsolták már a hagymát, a csípős ételeket és a szénsavas italokat a gyomorégéshez - de ez nem mindenkire igaz. Ha egy étel (vagy ital) után kellemetlenségeket tapasztalunk, azt érdemes kerülni. Ettől függetlenül nem pontos az érvelés, hogy a savas ételektől több gyomorsavunk lesz, mivel az ételekben lévő sav mennyisége elhanyagolható ahhoz a savhoz, ami már eleve a gyomrunkban van. Gyomrunk ugyanis naponta mintegy két liternyi sósavat termel , hogy lebontsa a fogyasztott ételeket, úgyhogy ennek fényében a savasabb ételek nem sok vizet zavarnak.