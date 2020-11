Mellkasi fájdalom: nem mindig a szív okozza

Tüdőgyulladás

Atüdőgyulladásis okozhat mellkasi fájdalmat, amely rosszabbodik, ha a beteg köhög vagy mély levegőt vesz. Ez az influenza és más légúti fertőzések szövődménye. A tüdőgyulladás további tünetei:

légszomj;

köhögés;

láz;

hidegrázás.

Mellkasi fájdalom: a tünetek alapján diagnózist csak orvos állíthat fel! Kép: GettyImages

Tüdőösszeomlás

A részlegesen vagy teljesen összeomlott tüdő is okozhat a beteg mellkasában nehézség- és diszkomfortérzést. A pneumothorax (légmell) vagy a tüdőösszeomlás akkor következik be, amikor levegő gyűlik össze a tüdő és a mellhártya között. Légmell kialakulhat magától is, vagy tüdőbetegség szövődményeként. A mellkasifájdalomés a tüdőösszeomlás idején is légszomjat érezhet a beteg.

Tüdőembólia

Nehéz és fájdalmas érzés a mellkasban tüdőembólia jele is lehet. Ez akkor alakul ki, amikor elzáródik a tüdőartéria vagy a tüdőben lévő verőér. Az elzáródást általában vérrög okozza, de ritka esetben más anyagok is okozhatják, például a felgyülemlett zsír.

h i r d e t é s

Az elzáródás más tüneteket is okoz:

szédülés;

súlyosan nehéz légzés;

gyors szívritmus;

sajnos néha első és egyben utolsó "tünet" lehet a bekövetkező halál is.

A tüdőembólia orvosi vészhelyzet, és azonnali szakszerű kezelés nélkül életveszélyes.

Bordaporcgyulladás (costochondritis)

Ha fájdalmat érzünk a szegycsont és a bordák találkozásakor, akkor feltehetőleg bordaporcgyulladásunk van. Ez a rendellenesség a szegycsontot és a bordákat összekötő porc gyulladása miatt alakul ki. A fájdalom felerősödik, ha az érintett területet megtapintjuk.

Epekő

Milyen típus? Tudta, hogy vannak olyan emberek, akik hajlamosabbak a szívinfarktusra? Itt olvashat erről!

koleszterin és a bilirubin felgyülemlése az epehólyagban sűrű masszát alkot, ezt nevezzük epekőnek. Az epekőnek nem mindig van tünete, de ha elzárja az epevezetéket, akkor mellkasi fájdalmat is okozhat. Az orvosok ezt eperohamnak nevezik.

Eperoham esetén rendszerint a has jobb felső területén érzünk fájdalmat. Ez a fájdalom általában hirtelen jelentkezik és éles, de tompa, nehéz görcsöt is lehet érezni.

A fizikai okok kezelése

A mellkasi nehéz érzés vagy a mellkasfájdalom mindegyik alább felsorolt oka eltérő kezelést igényel.

Tüdőgyulladás: ezt a betegséget orvos által felírt gyógyszerrel és pihenéssel lehet gyógyítani. Súlyos tünetek esetén kórházi ellátásra van szükség!

Tüdőösszeomlás: a kezelés a benn rekedt levegő eltávolítására koncentrál.

Tüdőembólia: a beteg kórházi ellátás során általában vérhígító gyógyszert, oxigént és fájdalomcsillapítót kap.

Bordaporcgyulladás: fájdalomcsillapító, borogatás és pihenés tudja enyhíteni a tüneteket.

Epekő: az eperoham kórházi ellátást igényel.

Mellkasi fájdalom esetén mindig konzultáljon orvossal, ő tudja eldönteni, hogy az szíveredetű-e vagy nem! Ne diagnosztizáljon otthon mellkasi fájdalom esetén!