Életveszélyes, ha ezekkel a tünetekkel otthon marad

Szerző: Szívderítő Létrehozva: 2020. április 20. 16:07 Módosítva: 2020. április 21. 09:25

Ha arra gyanakszunk, hogy szívinfarktusunk van, akkor azonnal hívjuk a mentőket - a koronavírus-pandémia alatt is. Az Európai Kardiológiai Társaság (European Society of Cardiology, ESC) sürgős felhívást tett közzé, a kórházak ugyanis Európa-szerte arról számolnak be, hogy drasztikus mértékben csökkent a szívinfarktussal kórházba kerülő betegek száma.

"Az otthonmaradásra és a kórházak elkerülésére vonatkozó instrukciók nem érvényesek a szívinfarktusos tüneteket tapasztaló betegekre nézve" - mondta Barbara Casadei professzor, az Európai Kardiológiai Társaság (European Society of Cardiology, ESC) elnöke. "A szívinfarktus kezelésére mindenhol elérhetők specifikus, életmentő és bizonyítottan hatékony eljárások, ezek alkalmazását azonban minél hamarabb meg kell kezdeni annak érdekében, hogy a lehető legsikeresebbek legyenek. A késlekedés életveszélyes állapotot idézhet elő, és növeli a szív károsodásnak mértékét, illetve a szívelégtelenség kialakulásnak esélyét" - tette hozzá a professzor. Infarktus tüneteivel akkor is hívjon mentőt, ha épp koronavírus karanténban van. Kép: GettyImages A világjárvány következtében sokan, akik szívinfarktusra utaló tüneteket tapasztalnak, halogatják vagy elkerülik a kórházi kezelést, mert attól tartanak, hogy elkapják a koronavírust. Casadei professzor azonban rámutatott, hogy "a kórházaknak kötelességük elkülönített részleget biztosítani a szívinfarktusos betegek számára, hogy megelőzzék a koronavírus-fertőzés terjedését." A szívinfarktus lehetséges tünetei a mellkasi fájdalom, az izzadás és a légszomj, egyéb figyelmeztető jelei még a torokba, a nyakba, a hátba vagy a hasba sugárzó fájdalom, amely 15 percél tovább fennáll. Ha valaki ilyen jellegű tüneteket tapasztal, azonnal hívjon mentőt, akkor is, ha éppen önkéntes karanténban tartózkodik. "Szívinfarktusnál minden egyes perc számít" - hangsúlyozta a professzor. Ne késlekedjen! Ezzel a felhívással a Magyar Kardiológusok Társasága is egyetért! "Ha valaki koronavírusra utaló tüneteket észlel magán - úgy mint a magaslázvagy egy újonnan kialakuló, tartós köhögés -, akkor erről előzetesen tájékoztassa az ügyeleti szerveket. De lehetőleg minél gyorsabban érjen be a kórházba!"A professzor kiemelte: "ha szívinfarktusa van, mi tudjuk, hogyan segítsünk nagyon gyorsan és hatékonyan".