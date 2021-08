A Journal of the American Heart Association című folyóiratban július végén publikált tanulmány elsőként elemzi a születést követő első napokban történt szoptatás és a kisgyermekkori vérnyomás összefüggéseit. "Azok az újszülöttek, akik akár viszonylag kis mennyiséget is kaptak az édesanyjuk korai anyatejéből, másnéven a kolosztrumból, azoknak alacsonyabb lesz a vérnyomásuk hároméves korukra, és ez független attól, hogy meddig kaptak anyatejet és mikor kezdődött a hozzátáplálás" - jelentette ki a tanulmány vezető szerzője, dr. Kozeta Miliku, akik kanadai Ontarióban lévő Hamilton Egyetem posztdoktori kutatója. Meghan B. Azad, a Manitoba Egyetem gyermekgyógyász egyetemi docense, a tanulmány társszerzője szerint a kolosztrumról tudjuk, hogy beindítja az újszülött immunrendszerét, "ráadásul kulcsszerepet játszik az újszülötti életszakasz szervfejlődési folyamataiban is. Sok szempontból támogatjuk a hosszú szoptatási időszakot, és nagyon fontos, hogy megértsük: minden csepp számít, különösen az élet első néhány kritikus napjában."

A szoptatás csökkenti a keringési betegségek kialakulásának esélyét a gyermeknél. Kép: GettyImages

A kutatócsoport 2 400 csecsemő táplálási és egészségügyi adatait vizsgálta, az adatelemzésben részt vevő gyermekeket a kanadai CHILD nevű kutatási programból választották ki. Ebben a programban 2009 és 2012 között született gyermekeket követnek, hogy megértsék: a korai életszakaszuk eseményei miként befolyásolják az egészségüket. A mostani kutatás kimutatta, hogy az újszülöttek 98 százalékát szoptatták, és a 64 százalékukat legalább három hónapig kizárólag csak anyatejjel táplálták, valamint 4 százalékukat csak a kórházban tartózkodásuk idején szoptatták.

Minden évben augusztus 1. a Szoptatás Világnapja, amikor az anyatejes táplálás fontosságára és magától értetődő voltára hívják fel a figyelmet a szakemberek.

Hároméves korukra annak a 2 százaléknak, amelyik sosem kapott anyatejet, magasabb volt a vérnyomása azokhoz képest, akiket szoptattak. Ez az összefüggés attól függetlenül fennállt, hogy mennyi ideig szoptatták az újszülötteket, mekkora volt a testtömegindexük és hogy az anyatej mellé kaptak-e más táplálékot is. Az édesanyák társadalmi viszonyai, az egészségi állapotuk és az életmódjuk nem befolyásolta a vérnyomásértékek különbségét.

Vérnyomás és szoptatás

"Jól dokumentáltuk már, hogy a rendszeres és hosszan tartó szoptatásnak milyen hatása van az egészségi állapotra, például a légzőszervi fertőzésekre és a csecsemőkori emésztőszervi betegségekre, valamint a későbbi életkorban kialakuló olyan krónikus betegségekre, mint azasztmaés a kóros elhízás" - mondta dr. Azad, aki a CHILD kutatási program igazgatóhelyettese is. "A jelenlegi kutatásunkból egyértelműen kiderül, hogy még a rövid ideig tartó anyatejes táplálás is hatásosan korlátozza a szív- és érrendszeri betegségek, például amagas vérnyomáskialakulását."

Fontos a kismamák tájékoztatása és támogatása - mondta a kutató. "Az eredményeinkből világossá vált, hogy a kórházi szoptatási tanácsadás mellőzése és az édesanyák túl korai kórházi elbocsájtásának rövid távú haszna eltörpül amellett az előny mellett, hogy a szoptatás megteremti a későbbi életkorban az egészséges keringési rendszer kialakulásának esélyét."