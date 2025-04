„Párom nem tudja, hogy potencianövelőt szedek. Mi lesz, ha már nem fog hatni?”

„Húsz évvel ezelőtt nagyon csúnyán váltunk el a gyerekeim anyjával. A szakításunk miatti stressz és bűntudat miatt azóta is merevedési zavarokkal küzdök. Orvoshoz fordultam, aki potencianövelőt írt fel nekem. A gyógyszerszedés elkezdése után nagyon jó volt a szexuális életem az új barátnőmmel, de körülbelül egy hónap múlva úgy döntöttem, megpróbálok tabletta nélkül is teljesíteni az ágyban, és csúnyán kudarcot vallottam” – kezdte a The Guardiannak írt levelét egy középkorú férfi.

Sok férfi fél, hogy merevedési zavarai miatt elhagyják. Emiatt inkább titokban szedik a potencianövelőket. Fotó: Getty Images

„Mi lesz, ha már nem fog működni?”

A férfi bevallotta, hogy azóta is minden szexuális együttlét előtt nagyjából 20 perccel bevesz egy fél tablettát. Ám mindezt anélkül teszi, hogy szólna erről a partnerének – és mivel a gyógyszert már online rendeli, szakértővel sem mostanában konzultált.

Mindig nagyon ideges leszek, mert arra gondolok, ezúttal talán nem fog hatni a tabletta. Néha erős szívdobogásom is lesz. Azon gondolkodom, hogy érdemes lenne-e kipróbálni más gyógyszert vagy egyéb potencianövelő módszert. A szeretőm azt hiszi, mindig bízhat a férfiasságomban. Valószínűleg teljesen ledöbbenne, ha megtudná, hogy minderre csak potencianövelő segítségével vagyok képes” – fogalmazott.

A stressz megöli az élvezetet

A levélírónak Pamela Stephenson Connolly pszichoterapeuta válaszolt, aki kifejezetten a szexuális problémák kezelésére specializálódott. Először is arra hívta fel a férfi figyelmét, hogy az általa – a gyógyszer hatására – tapasztalt heves szívdobogás aggodalomra adhat okot, ezért mielőbb érdemes lenne konzultálni egy orvossal.

Ettől eltekintve azonban az egészséged a magánügyed, és ha ez nem érint közvetlenül másokat – mert nem egy fertőző betegségről van szó –, nem vagy köteles beszámolni sem az állapotodról, sem a kezelésedről” – vélekedett a szakember.

A terapeuta arra is rámutatott, hogy a potencianövelő gyógyszerek egyik hasznos tulajdonsága, hogy csökkenthetik az erekciós szorongást – ám úgy tűnik, ez a levélíró esetében nem igaz. „Értem, hogy mindent meg akarsz tenni azért, hogy jól teljesíts, de az ekkora mértékű stressz ellehetetlenítheti, hogy átéld a szexuális élvezetet és elégedettséget, valamint a valódi intimitást. Gondold át, mi okozna igazán örömöt – nem hiszem, hogy az a megingathatatlan férfiasságod lenne. Megérdemled, hogy stresszmentesen kiélhesd intim vágyadat” – fogalmazott.