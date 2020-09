A stressz váratlan következményei

Kicserepesedett ajkak

Milyen módszereket vethetünk be a mindennapos feszültség csökkentése érdekében? Részletek itt.

Ajkaink kiszáradása, kirepedezése gyakran utal B6-vitamin-hiányra, amelyet tartós stressz is előidézhet. A B-vitaminok nagyon fontosak az idegrendszer egészségének szempontjából, illetve ahhoz is szükségesek, hogy a bevitt táplálékot szervezetünk képes legyen energiává alakítani. Vitaminhiány esetén hangulatingadozásra, alvászavarokra és bőrszárazságra is számítani lehet. Érdemes megemlíteni, hogy egyes gyógyszerek, például bizonyos antidepresszánsok szedése esetén megnő a szervezet vitaminszükséglete.

A mindennapos stressz egészen váratlan testi tüneteket is produkálhat

Fehér foltok a körmön

Ez a tünet gyakran utal cinkhiányra, mivel az ásványi anyag nagyon fontos a szervezet hormontermeléséhez és az energiatermelés egyensúlyban tartásához, akárcsak ahhoz, hogy a bőr, a haj és a köröm egészséges legyen. Ha sokat stresszelünk, szervezetünk több cinket használ fel, emiatt viszonylag hamar hiány alakulhat ki belőle, amelyet a fehér pöttyöcskék jeleznek.

Váltakozó hasmenés és székrekedés

A magnéziumhiány gyakran okoz olyan - stresszhez is köthető - tüneteket, mint a szorongás, az ingerlékenység, az alvászavarok és a depresszió. Ez nem véletlen, hiszen az izmok mellett az idegek megfelelő működéséhez is szükség van magnéziumra. Hiányállapot esetén pedig az emésztőrendszer izmainak működése sem lesz zavartalan. A megváltozott bélmozgás felváltva okozhat székrekedést és hasmenést.

Vérző íny

A C-vitamin nagyon fontos az anti-stresszhormonként ismert kortizol termeléséhez, a kollagéntermeléshez és a sejtek egészségéhez. Stresszes időszakokban sokkal több C-vitaminra van szükségünk, amelyet ha nem kap meg a szervezetünk, akkor különböző tünetekkel jelzi. Az íny sérülékenysége, érzékenysége, vérzése is ezek közé tartozik.

Forrás: healthista.com