Alighanem mindannyian egyetértünk abban, hogy egy rendezett ruhásszekrény, amiben csak a valóban használt és szeretett darabok vannak, nagyon megkönnyítheti az életünket. Éppen ezért érdemes bizonyos időközönként górcső alá venni a gardróbunkat, és megszabadulni azoktól a megunt, elhasznált, nem tetsző ruháktól, amelyekre már nincs szükségünk. Ne induljunk el azonban rögtön a szemetes felé a "kegyvesztettekkel", hiszen lehetnek darabok, amiket akár el is lehet adományozni.

Van három dolog, amiért hálás?

A legtöbben hajlamosak a negatívumokat észrevenni a mindennapjaikban, és elfelejtkezni arról, hogy jócskán vannak olyan dolgok is, amikért hálásak lehetnek. Pedig mindenkinek érdemes lenne átgondolnia, miért szereti az életét! Cikkünkben összegyűjtöttük a hála tudományosan bizonyított jótékony hatásait. h i r d e t é s

Miért jó eladományozni a ruhát?

A ruhaadományozás egyik legnyilvánvalóbb előnye, hogy egy olyan gesztusról van szó, amellyel - ha csak kicsit is, de - támogathatunk másokat, javíthatunk az életkörülményeiken. Ráadásul az a meleg, jóleső érzés, amely ilyenkor elönt minket, mind fizikálisan, mind mentálisan pozitív hatással van ránk: a clevelandclinic.org szerint tudományosan is bizonyított, hogy a segítségnyújtás normalizálja a vérnyomást, enyhíti a depressziót, csökkenti a stresszt, valamint növeli az önbizalmat, a boldogság és az elégedettség érzését.

Az sem elhanyagolható szempont, hogy a ruhaadományozással a környezetet is óvjuk. A Független Ökológiai Központ 2016-os adatai alapján Magyarországon évente 114 millió tonna hulladék keletkezik, amiből körülbelül 20 millió tonna textilhulladék. Mivel a ruhák nagy része mesterséges anyagokból, színezékből készül, környezetterhelő hatásuk igen jelentős: vagy egyáltalán nem bomlanak le a környezetben, vagy több évtized kell hozzá, míg eltűnnek a Föld felszínéről. Azzal tehát, hogy adunk a ruháinknak egy "második életet", nagyban csökkenthetjük a textilhulladék mennyiségét, és ezáltal a bolygó terheit is.

Szelektáljuk ki a ruháinkat, és amiket lehet, adományozzunk el! Fotó: Getty Images

Nem mindegy, hogyan csináljuk

A fentiek fényében kijelenthetjük, hogy a ruhaadományozás egy olyan helyzet, amelyben mindenki nyer. Ehhez azonban nekünk mint adakozónak oda kell figyelnünk néhány dologra. Az első és legfontosabb, hogy a kiszelektált ruhák közül csak azokat adományozzuk el, amelyek nem ódivatúak, és megkímélt, jó állapotban vannak. Így ha valaki felveszi azokat, nem kell szégyenkeznie miattuk, és a javíttatásukkal sem kell foglalkozni - utóbbira egyébként nincs is kapacitása az adománygyűjtéssel foglalkozóknak, vagy éppen azoknak a rászorulóknak, akik megkapják a ruhákat. A gyűjtőpontok munkáját azzal is megkönnyíthetjük, ha nem kell hosszú ideig tárolniuk a szezonon kívüli ruhákat. Mindig figyeljünk tehát oda arra, hogy milyen évszak van éppen, és annak megfelelő darabokat ajánljunk fel.

Ugyancsak fontos szempont, hogy az, aki megkapja, valóban tudja használni az adott ruhát. Egy koktélruha vagy egy öltöny például hiába nagyon szép, alapvetően nem túl praktikus darab, így nem biztos, hogy sokat segítünk vele bárkinek is. Amennyiben gyerek- és felnőttruhákat is összeválogattunk, érdemes szétszortírozni a darabokat nem és kor szerint, majd ennek megfelelően felcímkézni a csomagokat, így később egyszerűbb lesz a kiosztásuk (az olyan nagyobb ruhadarabokat is külön dobozba, zsákba pakolhatjuk, mint a kabátok). Mindig nézzük át a ruhák zsebeit, nehogy akaratlanul is megszabaduljunk valamilyen fontos irattól, tárgytól. Végül, de nem utolsósorban pedig ügyeljünk a tisztaságra, és mossuk ki a ruhákat, mielőtt eladományozzuk. Ha lehetséges, illatmentes mosószert, öblítőt használjunk, hogy az arra érzékenyeknél ne váltson ki irritációt.

Járjunk utána a részleteknek

Mielőtt eljuttatjuk a ruhákat valamilyen szervezethez, közösséghez vagy adományboltba, célszerű telefonon vagy személyesen megérdeklődni, szükségük van-e a felajánlásunkra, illetve van-e valamilyen egyéb információ, amit adományozóként tudnunk kell. Ez most, a koronavírus-járvány idején kifejezetten fontos lehet, hiszen elképzelhető, hogy bizonyos helyeken ideiglenesen változtak az adományozás feltételei.

Mint arra egyébként a Magyar Vöröskereszt felhívta a figyelmet a honlapján, ha az adományozandó ruhák nem férnek bele a tiszta, hibátlan kategóriába, bedobhatjuk őket ruhakonténerekbe (ezek országszerte számos helyen megtalálhatóak): az itt gyűjtött textileket nem az elsődleges funkciójukban hasznosítják, így nem számít, ha esetleg foltosak vagy szakadtak. Sok nagyobb vállalatnak is van újrahasznosítással foglalkozó programja, az üzletekben leadott ruhákért általában valamilyen kedvezményt kapunk vásárláskor - járjunk utána, jelenleg hol van ilyenre lehetőség!