A reggeli sétákra ezért érdemes rászokni

Egy tanulmány kimutatta, hogy azok, akik rendszeresen 20 percet sétálnak reggelente, energikusabbak, lendületesebbek a nap folyamán. Egy másik tanulmány pedig arra az eredményre jutott, hogy 10 perc reggeli lépcsőzés jobban energizál, mint egy csésze kávé. A napindító mozgástól a kedvünk is jobb lesz, kevésbé leszünk stresszesek és fáradékonyak, ráadásul a depresszió tüneteit, valamint a kedélybetegségekre való hajlamot is mérsékelheti a reggeli séta. Ehhez mindössze heti 5-ször 20 percet kell gyaloglással töltenünk.

A depresszió tüneteit is enyhítheti a reggeli séta. Fotó: iStock

A séta jótékony hatásai

Az orvosi ajánlások 150-300 percnyi közepes intenzitású aktivitást javasolnak hetente. Ezzel nem csak az egészségünk megőrzéséhez járulhatunk hozzá, hanem ahhoz is, hogy megtartsuk vagy elérjük az egészséges testsúlyunkat. A reggeli séták - még ha mozgásként nem is tűnnek kifejezetten megerőltetőnek - bizonyítottan hozzájárulhatnak a fogyáshoz, különösen egészséges étrenddel párosítva. A séta erősíti a láb izmait is, ehhez a legjobb közepes vagy lendületes tempóban mozogni, néha beépítve némi lejtőn gyaloglást, illetve lépcsőzést is. Ha a szabadban nem tudunk mozogni, megtehetjük edzőteremben, gépeken is.

A napot azért is érdemes sétával kezdeni, mert segít abban, hogy tisztábban gondolkodjunk és jobban tudjunk koncentrálni. Egy tanulmány szerint ráadásul az idősödéssel járó elbutulás ellen is könnyebben veszik fel a harcot azok, akik rendszeresen sétálnak. Egy másik kutatás szerint pedig a reggeli séta növeli a kreativitást és fejleszti a problémamegoldó készséget is, különösen akkor, ha szabad levegőn történik. Nem véletlen, hogy külföldön egyre népszerűbbek a "sétáló meetingek".

Jobban alszunk tőle

Az sem maradhat le a listáról, hogy aki sétával indítja a reggelt, az este könnyebben alszik majd el és az alvása is pihentetőbb lesz. Ezt egy 2017-ben készült tanulmány is igazolja. Az álmatlanságban szenvedőknek különösen érdemes kipróbálni. Ráadásul egy kutatás szerint az, aki reggel sportol, az napközben jobb döntéseket hoz az életmódjával, étkezésével kapcsolatban, ritkábban, és a nap végére is több energiája marad.

Forrás: healthline.com