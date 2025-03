Sématerápia: kiknek segíthet ez a kezelés?

Egyre többféle terápiás megközelítés létezik a különböző mentális problémák kezelésére. Az elmúlt időszakban jelentősen nőtt például az úgynevezett sématerápia népszerűsége. Nézzük, miben rejlik a módszer titka, illetve kiken segíthet.

A sématerápia alapjait dr. Geoffrey Young fejlesztette ki, még a 1990-es évek elején. Ez egy olyan integratív módszer, amely komplex módon közelíti meg a problémákat. „Több terápiás módszer elemeit ötvözi, tartalmaz analitikus, viselkedés- és kognitív terápiás, kötődéselméleti, pszichodramatikus, gestalt és ego-state elemeket is. A módszer könnyen érthető, logikus felépítésű, gyakorlatias” – olvasható Tollner Viktória klinikai szakpszichológus cikkében, amely a Budai Pszicholóhus Központ oldalán jelent meg.

A sématerápia célja, hogy megtanuljuk észlelni, megkérdőjelezni és megváltoztatni a berögzült sémáinkat. Fotó: Getty Images

Mi az a séma?

A sémák a világról, önmagunkról és másokról alkotott, igaznak megélt meggyőződéseink, amelyek jellemzően a gyermek- vagy serdülőkorból, az akkori élményekből és tapasztalatokból erednek, alakulnak ki, leginkább az olyan helyzetekhez kapcsolódóan, amikor sérült valamelyik alapszükségletünk. „Sémáink segítségünkre voltak gyermekkorunkban, hogy értelmezni tudjuk és alkalmazkodjunk a velünk történtekhez, felnőttkorban azonban akadályozhat, ha ezeken keresztül értelmezzük a világot” – magyarázta a szakértő.

A Semmelweis Egyetem ismertetőjében arra is kitérnek a sémákat illetően, hogy sok lelki probléma hátterében éppen ezeknek a – vágyakra és szükségletekre kapott elutasító vagy érvénytelenítő – válaszoknak az emlékei állnak. Ezek miatt például egy érzelmileg elhanyagolt gyermek felnőttként is azt feltételezi – jellemzően tévesen –, hogy a környezete továbbra is elutasítóan reagálna, ha kifejezné a vágyait.

A múlt élményei rányomják a bélyegüket a jelenre, vagy más szavakkal megfogalmazva, mint egy szemüveg, bizonyos dolgokat felnagyítanak, másokat elhomályosítanak. Például, egy társas helyzetben az elutasítás, kritika, elnyomás legkisebb jelét is felnagyítják, viszont a vonzalom, a szeretet, a dicséret jelzéseit figyelmen kívül hagyják, így belsőleg akadályozzák meg azt, hogy örömteli új élményekre tegyünk szert” – írták.

Kinek és miben segíthet a sématerápia?

A sématerápia célja, hogy megtanuljuk észlelni, megkérdőjelezni, illetve szükség esetén meg is változtatni a korai, berögzült sémáinkat. Az egyik legfontosabb dolog, hogy a páciens megértse a saját működését, és leküzdje belső akadályait.