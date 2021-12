A karácsonyi hangulat legfontosabb hozzávalói

Bár sok mindent szeretünk a karácsonyban, az emberek többsége az ünnepi hangulatért várja leginkább ezt az időszakot. Ami azonban nem jön csak úgy, magától - mi is kellünk a megteremtéséhez. Az alábbiakban adunk néhány tippet ahhoz, hogy könyebb dolgunk legyen.

Hamarosan itt a karácsony, olvasóinkat pedig arra kérjük, ezúttal is készüljenek velünk az ünnepekre. Adventi kalendáriumunkban minden reggel új, ünnepi tartalommal indulunk neki a napnak, hogy garantáltan kellemesen teljen a várakozás. Tartsanak velünk 24 napon át, és nyissanak ki minden nap egy új ablakot. Kellemes olvasást és készülődést kívánunk!

Dekoráció

Talán mindannyian egyetértünk abban, hogy nincs karácsonyi hangulat dekoráció nélkül. Öltöztessük tehát ünnepi díszbe az otthonunkat! Az égősorok, gyertyák, télapó-, hóember- vagy rénszarvasfigurák garantáltan feldobják a szobákat, és akkor még nem is beszéltünk arról, milyen jó ránézni egy szép adventi koszorúra vagy karácsonyfára. Ha van időnk és kedvünk, saját kezűleg is készíthetünk díszeket - a kreatív munka közben még könnyebben ünnepi hangulatba kerülhetünk.

Zene

A karácsonyi dalok ugyancsak szerves részei lehetnek az ünnepre való hangolódásnak. Manapság már számtalan különféle hangulatú, stílusú tematikus zene lelhető fel az interneten, így mindenki megtalálhatja a leginkább kedvére valót. Sőt: érdemes lehet előkeresni a család régi karácsonyi CD-it, kazettáit, és ha van erre alkalmas lejátszónk, meghallgatni azokat. A nosztalgiafaktor garantált.

A karácsonyi hangulat nem jön csak úgy, magától. Fotó: Getty Images

Filmek

A hideg téli délutánokon, estéken nincs jobb program annál, mint összebújni a kanapén, és megnézni egy karácsonyi filmet. Az igazi sztárparádét felvonultató Igazából szerelem például sokak kedvence, de a Chevy Chase főszereplésével készült, kifejezetten vicces Karácsonyi vakáció című film nélkül is nehéz elképzelni az ünnepi időszakot. Tovább fokozhatja a kellemes hangulatot, ha házimozizás közben meleg plédbe burkolózunk, és valamilyen forró italt kortyolgatunk.

Könyvek

Természetesen nemcsak filmnézés közben lehet "bekuckózni". Vegyünk a kezünkbe egy jó könyvet, és máris magunk mögött hagyhatjuk a valóságot - még ha csak egy rövid időre is. Ne feledjük: az ünnepre karácsonyi kötetekkel tudunk a legjobban hangolódni, így igyekezzünk ilyen tematikájú könyveket (is) keresni. Charles Dickens egyik leghíresebb műve, a Karácsonyi ének mindig jó választás, de ha valaki például a krimit szereti, olvashat Agatha Christie-től is (Poirot karácsonya, A karácsonyi puding esete).

Karácsonyi vásár

Hol is hangolódhatnánk jobban a karácsonyra, ha nem valamelyik karácsonyi vásárban? Nagyon kellemes téli kikapcsolódás a sokféle portékát nézegetni, kezünkben egy pohár forró teával, forralt borral vagy egy kürtőskaláccsal. Amennyiben van rá lehetőségünk, mindenképpen az esti órákra időzítsük a sétát, hiszen így az ünnepi fényekben is gyönyörködhetünk. Nekünk egyébként a budapesti Vörösmarty téri karácsonyi vásár a kedvencünk, de az olyan vidéki városokban, mint Debrecen vagy Szeged is látványos kirakodással várják a látogatókat.

Idén is gyönyörű a Vörösmarty téri karácsonyi vásár Budapesten. Fotó: MTI/Balogh Zoltán

Sütemények

A karácsony és az ínycsiklandó sütemények kéz a kézben járnak, nem véletlen, hogy az ünnepi hangulat megteremtéséhez szinte elengedhetetlen valamilyen édes vagy sós finomság. A legjobb, ha mi magunk készítjük el a nyalánkságokat: akár már jóval karácsony előtt elkezdhetjük próbálgatni a recepteket, így a lehető legfinomabb változattal rukkolhatunk elő a "nagy napon". Indítsuk a kísérletezést egy örök klasszikussal - a mézeskaláccsal! Nincs olyan ember, aki ne szeretné...

Az ünnepi menü

Apropó evés: az ünnepi sütemények mellett érdemes azt is átgondolni (és ha kell, itt is kísérletezgetni a receptekkel), milyen egyéb fogásokkal készülünk karácsonyra. Előételként levest vagy inkább valamilyen salátát szolgálunk fel? Mi lesz a főételünk, kacsasült, esetleg töltött káposzta? Bár az ünnepi menü megtervezése nem könnyű feladat, azt be kell vallani, hogy könnyen meghozhatja a kedvünket a karácsonyhoz.

Illatok

Fahéj, szerecsendió, fenyő, szegfűszeg, narancs, vanília - csak néhány azok közül az illatok közül, amelyek garantáltan hozzájárulnak az ünnepi hangulat megteremtéséhez. Helyezzünk el az otthonunk bizonyos pontjain illatgyertyákat, potpourrit, esetleg szegfűszeggel díszített narancsokat, így megtölthetjük a szobákat karácsonyi aromákkal. A sütemény vagy a készülő forralt bor illata szintén segíthet a ráhangolódásban.

Ajándékok

Jobb adni, mint kapni - tartja a mondás, karácsonykor pedig ennek talán még nagyobb jelentősége van. Hamar ünnepi hangulatba kerülhetünk, ha elkezdjük megtervezni, mivel lepjük majd meg szeretteinket. Fontos azonban, hogy ne (csak) olyan ajándékokban gondolkodjunk, amiket a boltban, készen veszünk meg, sok esetben méregdrágán. Saját kezűleg is alkothatunk valamit, így még személyesebb és szívhez szólóbb lehet a meglepetés.