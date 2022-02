A járvány szomorú következménye

Van, aki szándékosan megégeti magát, hogy megnyugodjon - ilyen a nem öngyilkos szándékú önsértés (NSSI).

Jelentősen megnövekedett az öngyilkossági kísérletet elkövetők száma a pandémia alatt - nyilatkozta az RTL-nek dr. Lázár András Bence pszichiáter, a Magyar Orvosi Kamara (MOK) Pszichiátriai Csoportjának vezetője. Mint mondta, a kísérletek mellett a befejezett öngyilkosságok és a depressziós tüneteket észlelők száma is emelkedett. Ezt egyes tudományos folyóiratokban publikált eredmények is alátámasztják - szögezte le.

A karantén káros hatásainak legnagyobb veszélyeztetettjei a serdülők voltak.

Fotó: Getty Images

h i r d e t é s

Magukra hagyott mentális betegek

A járvány két oldalról is hatással volt arra, hogy gyakoribbá vált az öngyilkosság: a lezárások mellett az egészségügyi rendszer átstrukturálása is fontos szerepet játszott ebben. Az intézkedések miatt a pszichiátriai ellátás is beszűkült, így a mentális betegek könnyen érezhették úgy, hogy csaknem teljesen magukra hagyták őket. Ez pedig azért nagy baj, mert az öngyilkossági kísérletek elkövetőinek csaknem kétharmadának van valamilyen mentális betegsége.

A szakemberek tapasztalatai alapján elmondható, hogy a karantén káros hatásainak legnagyobb veszélyeztetettjei a serdülők voltak. A 15 és 19 év közöttiek körében az elmúlt 2 év során ugrásszerűen megnőtt a depresszív tünetek gyakorisága.

Az alkohol is ludas az ügyben

A problémát tetézi, hogy a koronavírus-járvány kirobbanása óta az alkoholfogyasztás is emelkedett az országban. Ez szintén felhúzza az öngyilkossági számokat. A járvány egyébként egy évtizedek óta csökkenő trendet tört meg, a statisztikai adatok szerint ugyanis 2020-ban nagyjából tíz százalékkal többen lettek öngyilkosok, mint egy évvel korábban, tehát a járvány kirobbanása előtti évben.

Ha ön vagy ismerőse, családtagja krízishelyzetben van, a 116-123-as ingyenes lelki elsősegély-számon kérhet segítséget.