Így élik meg a magyarok a járványhelyzetet

Hogy hozhatjuk ki a legtöbbet a bezártságból? Cikkünkben adunk néhány hasznos tippet.

Fodor Éva (Közép-európai Egyetem), Gregor Anikó (ELTE-TáTK, Freie Universität Berlin), Koltai Júlia (Társadalomtudományi Kutatóközpont, ELTE TáTK) és Kováts Eszter (ELTE ÁJK) online kérdőívezéssel 1966 embertől gyűjtött be válaszokat április 6. és 14. között - írja az Index. A kutatás csak a legalább érettségivel rendelkező, internetező kisgyerekesek csoportjára reprezentatív.

Leginkább a nők érzik úgy, hogy az otthoni munkavégzés során több a feladatuk. Fotó: Getty Images

Az eredmények szerint a megkérdezett nők közel fele, a férfiaknak pedig közel a harmada számolt be arról, hogy áttért home office-ra. A kutatásból az is kiderült, hogy több mint duplájára nőtt a járvány miatt azoknak a felnőtteknek az aránya, akik magukon kívül senki másra nem számíthatnak a gyerekek ellátásában. Ez azért különösen nehéz, mert a munka és a gyerekfelügyelet mellett sokaknak esetenként idősgondozással is foglalkozniuk kell.

A nők azok egyébként, akik inkább úgy érzik, hogy most az otthoni munkavégzés során több a feladatuk, mint korábban, de a válaszokból is az is jól látszik, hogy a férfiak jobban kiveszik a részüket a gyerekneveléssel kapcsolatos munkákból és a házimunkákból. A nők többségének azonban még így is sokat segítene, ha a partnerük nagyobb részt vállalna a háztartási és a gyerekneveléssel kapcsolatos feladatokból.

Bár a fenti megállapítások nem általánosságban a kisgyereket nevelők csoportrájára igazak, a kutatás előkészítése egy későbbi, országos reprezentatív mintás felmérésnek.

