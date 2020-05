Így hozhatjuk ki a legtöbbet a bezártságból

A már sokadik hete óta tartó bezártság hatására nem nehéz elhanyagolni magunkat, az élet rossz oldalát látni mindenhol. Pedig csak rajtunk múlik, mit kezdünk ezzel a helyzettel: akár sokkal jobb emberként is előbújhatunk otthonunkból a járvány végén! Mutatjuk, milyen apróságok segíthetnek ebben:

Válasszunk új hobbit!

Ki ne vágyott volna a koronavírus járvány előtt arra, hogy legyen végre egy kis szabadideje? Ez a szabadidő most sokaknak rendelkezésére áll, és bizony, mi döntjük el, mit kezdünk vele. Érdemes például új dolgokban elmélyedni, mondjuk egy új hobbira fordítani az ölünkbe hullott időt.

Teljesen mindegy, hogy futni, kötni, kertészkedni kezdünk-e el, vagy esetleg olyasmiben szerzünk jártasságot, amivel már régóta kacérkodtunk, mint például a tánc vagy a süteménykészítés, egy dolog biztos: új nézőpontból fogjuk szemlélni az életet és saját magunkat is. Ez pedig jót tehet a személyiségünknek!

Az olvasás "csodája"

Aki úgy dönt, olvasni szeretne, az gyorsan és akár anyagi ráfordítás nélkül is elkezdheti szabadidejét erre szánni. Elég csak leemelni egy könyvet a polcról, elővenni néhány régi folyóiratot vagy rákeresni az interneten arra a műre, amit már régóta el szeretne olvasni - számos irodalmi alkotás elérhető, ingyenesen olvasható vagy letölthető a világhálón.

Aki ezt túl magányos műfajnak érzi vagy azt sem tudja, hol is kezdje, annak érdemes egy online könyvklubhoz csatlakozni: itt a tagok megadott időn belül ugyanazt a könyvet olvassák el, majd megbeszélik a tapasztalatokat.

Az olvasás elménkre és lelkünkre is pozitív hatással van. Fotó: Getty Images

Szerelem a korona idején

A jelenlegi helyzetre sokan nem úgy gondolnak, hogy ebben az időszakban fognak rátalálni életük szerelmére, habár semmi sem lehetetlen. Sőt, most adott az idő és a lehetőség a nagy beszélgetésekre - telefonon vagy video chaten -, így el lehet mélyíteni egy néhány hetes ismeretséget, vagy akár ki lehet békülni olyasvalakivel is, akit még nem felejtettünk el.

A Thrive Global egyik friss cikkében azt írja, ha van párunk, az esélyt adhat, hogy erősebb, motiváltabb, jobb emberekké váljunk.

Legyünk hálásak

Sokaknak válik most bizonytalanná a munkája, lakhatása, sőt, túlzás nélkül mondhatjuk, hogy az egész élete. Ebben a helyzetben nehéz hálásnak lenni, de érdemes - akár a legkisebb dolgokért is. Mert a hála nemcsak jó érzéssel tölt el, hanem egy 2018-as tanulmány szerint hosszabb távon többek közt türelmesebbek, elégedettebbek, és összességében véve boldogabbak is lehetnek, akik hálát adnak.

Ezt egyszerűen megtehetjük: írjunk rövid hálaleveleket családtagjainknak, barátainknak (nem muszáj odaadnunk nekik, a hála megfogalmazása a lényeg), vagy jegyezzük fel minden nap azt a 3-4 pozitív dolgot, amiért aznap hálásnak érezzük magunkat.

Forrás: Thrive Global

