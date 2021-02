Hátráltathatja a teherbe esést a fű

A világ egyre több országában engedélyezik a kannabisz orvosi, sőt, helyenként rekreációs célú felhasználását is - részletek itt.

A kannabiszt fogyasztó nők 40 százalékkal kevesebb eséllyel esnek teherbe, mint a tudatmódosító növényből készült szerrel nem élő társaik - számolt be róla a livescience.com portál. Az összefüggésre az amerikai Nemzeti Egészségügyi Intézet (NIH) kutatói figyeltek fel, akik több mint 1200, 18 és 40 év közötti nő teherbe esési esélyeit vizsgálták hat hónapig, figyelembe véve a termékenység szempontjából fontos egyéb tényezőket (mint például az életkort, a testsúlyt és az alkoholfogyasztási szokásokat) is. A Human Reproduction című folyóiratban közölt tanulmány eredményei rávilágítottak arra, hogy potenciálisan káros összefüggés lehet a kannabiszfogyasztás és a fogantatás között. Emellett a szakértők azt is megfigyelték, hogy a marihuána hatással volt a reproduktív működéshez szükséges LH és FSH hormonok termelődésére is.

A marihuánafogyasztás jelentősen csökkenti a fogantatás esélyeit. Fotó: Getty Images

A vizsgálat kezdetén a gyerekvállalás előtt álló alanyoknak nyilatkozniuk kellett arról, hogy az elmúlt 12 hónapban fogyasztottak-e marihuánát vagy hasist, valamint vizeletmintát is vettek tőlük a vizsgálat kezdetén és végén. A résztvevők 5 százalékának lett pozitív a vizeletvizsgálata, azaz összesen 62 nő élt marihuánával - fél év múlva közülük 42 százalék esett teherbe, míg a marihuánát nem fogyasztók 66 százaléka lett várandós. A vetélések és a marihuánafogyasztás között ugyanakkor nem találtak összefüggést. A szerzők megjegyezték, hogy a marihuánafogyasztó nők alacsony száma miatt nem jelenthető ki egyértelműen, hogy a kannabisz közvetlenül terméketlenséget okozna, ezzel kapcsolatban további vizsgálatok szükségesek. Az viszont látszik, hogy a szer képes csökkenteni a sikeres fogantatás esélyeit. A szakértők a kábítószer növekvő legalizálására való tekintettel szorgalmazzák a marihuána termékenységre gyakorolt hatásainak további vizsgálatát.

Az Amerikai Szülészek és Nőgyógyászok Kollégiuma azt javasolja, hogy a gyermekvállalást tervező nők, valamint a már várandósok minél hamarabb hagyják abba a marihuánafogyasztást, a szer ugyanis nemcsak a fogantatásra van rossz hatással, de a magzat agyfejlődését is hátráltathatja. A cikk emellett emlékeztetett arra is, hogy korábbi állatokon végzett kísérletek kimutatták: a marihuána megváltoztathatja a méh nyálkahártyáját, ezzel csökkenti az embrió beágyazódásának esélyeit.