Mennyit bírnak még a panelházak? Építőmérnök adott választ

A panelprogram Magyarországon az 1960–70-es években indult, célja pedig a gyorsan elérhető, olcsó lakhatás biztosítása az állampolgároknak. Kákonyi József építőmérnök, statikus, igazságügyi szakértő egykoron a kecskeméti Házgyár szakembereként részt vett a panelházak építésében és vezető irányítója volt a panelszereléseknek. A baon.hu tőle érdeklődött arról, várhatóan meddig bírják még a panelházak?

Meddig lakhatóak a panelházak?

"A házgyári paneleket 80 évre tervezték, de szerintem ennél is többet bírnak majd. Ez a 8 évtized azonban csak az épület tartószerkezeteire vonatkozik. A nyílászárókra 40 év, az épületgépészetre 25 év a szerkezeti élettartam. Ezek be is igazolódnak, hiszen a panelfelújítási programban ezek meg is mutatkoznak. Például nagyon sok panelnél szükséges volt már a nyílászárócsere" – részletezte Kákonyi József.

Valóban csak 50 évig bírják a panelházak? Fotó: Getty Images

Kákonyi József 1990 után igazságügyi szakértő lett, nyugdíjasként is végezte ezen feladatokat. "Az elmúlt 30 évben számos panelépületnél kérték ki szakértői véleményemet. Elmondhatom, problémák sosem érintették a panelek tartószerkezetét. Leginkább hőtechnikai veszteségek, hőszigetelési, vízszigetelési, fűtéskorszerűsítési munkák során működtem közre, valamint a nagyobb komfortot nyújtó épületgépészeti korszerűsítésekhez adtam tanácsot" – mondta. Hozzátette: a tapasztalatai alapján helytállónak tűnik a 80 éves élettartamra vonatkozó becslés a tartószerkezetet illetően, sőt még ennél többet is bírhatnak majd ezek az elemek.