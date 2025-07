Miért nézzük végig tétlenül egy ember halálát?

Élőben közvetítette az interneten öngyilkosságát egy 18 éves, budapesti fiatal. A hírt különösen dermesztővé az teszi, hogy az online figyelem középpontjába tolt önakasztást hiába követték végig tucatnyian, senki sem próbálta a fiatalt megállítani, vagy mástól segítséget kérni. Mi motiválhat valakit arra, hogy élőben mindenki szeme láttára kövessen el efféle szörnyű cselekményt, és miért vagyunk ennyire passzívak, ha egy bajbajutotton kellene segítenünk? Fejes-Martinez Krisztinával, a Hősök tere Alapítvány trénerével beszélgettünk a tragikus eset kapcsán.

Hogyan válunk passzív bámészkodókká?

Az efféle szomorú esetek többnyire nagy visszhangot vernek az interneten, utólag ítélkezni pedig bárki tud, az adott pillanatban viszont sokan lefagynak, vagy megmagyarázhatatlan közönnyel figyelik a másik ember kínszenvedését. Ironikus módon nemhogy segíti, de éppen hogy hátráltathatja a segítségnyújtást az, ha többen vagyunk szemtanúi egy ilyen tragédiának.

A szociálpszichológia népszerű témája az úgynevezett bystander, vagyis bámészkodó-hatás, melynek lényege, minél többen vannak jelen egy vészhelyzetben, annál kisebb a valószínűsége, hogy az adott egyén segít, mert mindenki arra számít, hogy majd valaki más lép közbe. „Csoportos helyzetben máshogy viselkedünk, mint amikor egyedül kell szembenéznünk valamilyen váratlan krízishelyzettel, ilyenkor képesek vagyunk az értékrendünkkel akár ellentétes cselekvésre is. Sokkal könnyebben választjuk például a passzivitást csoportos helyzetben, mint az aktív cselekvést, és ennek nagyon gyakran olyan belső okai vannak, amit magunk sem tudunk megmagyarázni” – mondta el Fejes-Martinez Krisztina.

Sokan sétálnak el egy bajbajutott mellett ahelyett, hogy megállnának segíteni. Fotó: Getty Images

Nem kell hosszasan keresgélni a rendőrségi hírek között, hogy hazai példákat hozzunk fel az efféle passzív viselkedésre:

2020-ban a Margit híd közelében egy fiatal lányt sodort el a Duna, és szemtanúk számoltak be arról, hogy több ember csak nézte az eseményeket, mire egy horgász vagy járókelő végül a segítségére sietett.

2022-ben egy budapesti éjszakai járaton egy utast bántalmaztak, és bár többen a buszon utaztak, senki sem lépett közbe. Csak a sofőr értesítette a rendőrséget, amikor a busz a végállomásra ért.

Szintén ide sorolhatóak az iskolai bántalmazások, melynek során a többi iskolás vagy passzív szemlélője a társát ért inzultusoknak, vagy ő maga is becsatlakozik. 2023-ban egy Heves vármegyei általános iskolában egy tanulót rendszeresen zaklattak, ütöttek, miközben más diákok ott voltak, de nem szóltak, tanárok sem mindig léptek közbe. A történet csak akkor került nyilvánosságra, amikor a szülők videófelvételt kaptak.

A tréner szerint számos módon magyarázható ez a viselkedés: nagy tömegben az egyén felelőssége elkenhető, illetve megoszlik – gondolhatjuk, hogy valaki már biztosan hívta a mentőt, vagy nálunk jobban ért az újraélesztéshez. Talán az is sokak agyán átfut ilyenkor, hogy van a „bámészkodók” között nálunk kompetensebb, alkalmasabb ember is a bajba jutott ellátására, támogatására. Hogyha azonban egy kihalt utcán veszünk észre egy ájult embert, tudatosulhat bennünk, hogy mi vagyunk az egyedüliek, akik segítséget nyújthatnak, így talán a kétségeink ellenére sem habozunk megtenni, amit kell. Ez esetben a „lefagyás” hátráltathatja a cselekvést, sok ember ugyanis pánikba esik attól a tudattól, hogy például egy ember élete 100 százalékban az ő kezében van.

A Hősök Tere Alapítvány azzal a céllal jött létre, hogy egy élhetőbb, szolidárisabb társadalommá váljon a magyar. Ennek érdekében iskolásoknak és felnőtteknek is tartanak képzéseket, amelyeken a résztvevők megérthetik, miért fontos nyitott szívvel állni mások problémája előtt és kiállni azokért, akik valamilyen nehézséggel küzdenek legyen az egy negatív sztereotípiából táplálkozó ellenérzés, vagy iskolai bullying.

A budapesti fiatal esetét az teszi különösen tragikussá, hogy az öngyilkosságát élőben közvetítette a világ felé. A körülmények beható ismeretének hiányában semmit sem lehet egyértelműen kijelenteni, de előfordulhat, hogy a szörnyű tettét azért tárta a világ elé, mert reménykedett, hogy valaki majd lebeszéli róla, vagy megpróbálja megállítani őt. „A szakirodalom szerint az öngyilkossági kísérletek egy jelentős része nem is feltétlenül az élet kioltására irányul, sokkal inkább egy figyelemfelhívás, egy segélykiáltás a világ felé. Persze ettől függetlenül minden ilyen kísérletet komolyan kell venni, hiszen nem tudhatjuk, hogy egy ilyen cselekmény végül hova fog kifutni” – magyarázta Fejes-Martinez Krisztina.

Az pedig, hogy az eset az online térben történt, sajnos még inkább csökkenthette a cselekvési hajlandóságot a szörnyűség szemlélőiben. „Nagyon nehéz az online térben megvédeni egymást, hiszen ez kevésbé háromdimenziós, kevésbé életszagú. A kommentszekcióban általában következmények és korlátok nélkül minősítik egymást az emberek akár álprofilok mögé bújva, míg a való életben a szemébe kell néznünk annak, aki a segítségünkre vár” – hangsúlyozta a tréner. Hozzátette: a hamis AI-videók fejlődésének sajnálatos velejárója, hogy az online térben már a szemünknek sem hihetünk, hiszen egyáltalán nem biztos, hogy amit látunk, az tényleg megtörténik, és nem egy átverésről (a netes szleng szerint prank-ről) van szó. Ez pedig tovább rontja annak esélyét, hogy valóban segítséget nyújt valaki, sokan ugyanis azt gondolhatják egy ilyen esetről, hogy egyszerűen egy otromba tréfáról van szó.

"Mit tehetünk mégis, hogy átlendüljünk ezen? A legfontosabb, hogy tudatosítsuk magunkban: a felelősség nem oszlik el, hanem rajtunk is múlik. Ha egy konkrét személyt szólítunk meg („Te, hívnád a mentőt?”), vagy ha mi tesszük meg az első lépést, az másokat is cselekvésre ösztönözhet. A bátorság ragadós – gyakran elég egy ember, aki példát mutat" - mondta el Fejes-Martinez Krisztina.

Nem csak a passzív hozzáállás akadályozhatja a segítségnyújtást

Számos más oka is lehet annak, hogy egy bajbajutott embernek vonakodik segítséget nyújtani a környezete. Az egyik ilyen a félelem, akár a saját kompetenciahiányunktól, akár pedig attól, hogy nekünk is bajunk származik abból, ha belekeveredünk – fizikai vagy jogi értelemben.

Azt gondolnánk, hogy a lovagias eszmék hatására nagyobb arányban nyújtunk segítséget egy bajba jutott nőnek, mint egy férfinak, a valóságban azonban sokszor ennek épp az ellenkezője figyelhető meg. A Guardian cikkében a brit St John Ambulance kutatását idézi, amely szerint a járókelők 24%-a azt állította, hogy kisebb eséllyel menne oda újraéleszteni egy nőt, mint egy férfit. Sokan tartanak ugyanis attól, hogy a bajbajutott nők mellét is meg kellene érinteniük a folyamat során, ezt pedig a későbbiekben zaklatásnak vennék, és akár be is perelnék őket. Egy másik, témában végzett tanulmány arra is felhívja a figyelmet, hogy az újraélesztéskor használt bábuk szinte mindegyike férfias testalkatú, így a tréning során sem gyakorolhatunk “nőies” mellkason, ami a valós helyzetben még nagyobb kellemetlenséget, bizonytalanságot okozhat. Számtalan dolog befolyásolhatja tehát azt, hogy végül vesszük-e a bátorságot, hogy odalépjünk a bajbajutotthoz.

A Blikk friss sajtóinformációi szerint a hatóságoknak az incidens óta több olyan személyt sikerült azonosítaniuk, akik végignézték a gyilkosságot, de nem nyújtottak segítséget. A Btk. szerint a segítségnyújtás elmulasztásáért akár két évig terjedő szabadságvesztés járhat.