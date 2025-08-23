Orvoskereső élősködők elleni védelem allergia kezelése házilag allergia Magas vérnyomás Lyme kór Pókcsípés Kullancscsípés kezelése Napszúrás tünetei Napallergia BNO-kód
+10° +23°
Nincs front

Telefontöltő kábellel szorították el az artériás vérzést

Kempf Zita
Szerző Kempf Zita

Roncsba szorult, lábán sérült nő artériás vérzését is sikerült elállítaniuk a rendőröknek.


A Készenléti Rendőrség debreceni osztályának öt járőre augusztus 19-én este Budapestről tartott vissza a laktanyába, amikor az M35-ös autópálya 9-es kilométerénél balesetre figyeltek fel – írja a police.hu. Egy Mitsubishi hátulról belerohant egy Kia gépkocsiba. Mindkét autóban ketten utaztak.

A Kiából egy férfi és egy nő saját lábán ki tudott szállni, a belső szalagkorlátnak csapódott Mitsubishiben viszont súlyosabban sérültek az utasok. Egy férfi alkarja artériásan vérzett, így nála nyomókötést alkalmaztak, a kormány mögé beszorult idős nő lábfeje viszont annyira roncsolódott, hogy nem lehetett megmozdítani. Az erős vérzést azonban muszáj volt csillapítani, így a csomagtartóban talált telefontöltő kábellel szorították el a combját. Ennek köszönhetően a vérzés csillapodott. Folyamatosan kommunikáltak vele, hogy tudatát fenntartsák, és éber maradjon.

Illusztráció: Getty Images
Illusztráció: Getty Images

Közben a mentőket és a katasztrófavédelem munkatársai is a helyszínre értek - a sérülteket kórházba szállították. A Mitsubishi vezetője súlyos sérüléseket szenvedett, míg utasa, illetve a másik autó vezetője könnyű sérülésekkel úszta meg a balesetet, a Kia utasa sértetlenül. A baleset körülményeit a Hajdúböszörményi Rendőrkapitányság vizsgálja.

Az artériás vérzés élénkpiros színű, a vér a szív működésének megfelelő ütemben, spriccelve (pulzálva) távozik a sérülésből. Az ütőér fala vastag, hiszen a vénás rendszerhez képest jóval nagyobb nyomást kell bírnia, ennek köszönhetően akár kisebb sebzés esetén is nagy erejű lehet a vérzés és a végleges vérveszteség. Ennek eredményeképpen eleinte pulzusszám emelkedés, majd csökkenés következik be, a beteg rövid idő alatt sokkos állapotba kerülhet.

Az elsősegélynyújtás alapelvének megfelelően kötszer vagy egyéb segédeszköz híján is azonnal meg kell kezdenünk a vérzés csillapítását. Ha más nincs, puszta kézzel kell csillapítanunk a vérzést, amíg végleg el nem tudjuk látni.

Ez is érdekelhet

Első és általában mindig megtehető, eszközt sem igénylő lépésként a sérültet nyugalomba helyezzük, illetve a sérült testrészt a szív síkja fölé emeljük, csökkentve a nyomást. Ezt követően a megfelelő artériás nyomáspont elnyomásával szűkítjük az ér keresztmetszetét, ezáltal a vérzés intenzitását. Artériás nyomáspont olyan helyeken használható, ahol az ér felszínesen fut és közvetlenül kemény alapra, csonthoz nyomható. Testünkön számos artériás nyomópont ismert, ezek közül a négy legfontosabbat emeljük ki. A fej artériás vérzése esetén a vérzéssel azonos oldalon, a halántékon kitapintható eret nyomjuk el. Nyaki ütőeres vérzésnél a nyaki ütőeret nyomjuk el. A nyaki ütőér (arteria carotis) a gége és a fejbiccentő izom közt található, a kettő közötti árokban. Felső végtag vérzése esetén a felkar belső oldalán, a hajlító izom alatt futó árokban lévő eret (arteria brachialis) nyomjuk a felkarcsonthoz. Alsó végtag vérzése esetén a lágyékhajlatban található combütőeret (arteria femoralis) nyomjuk ököllel a medencecsont irányába - ezzel legalábbis a közvetlen életveszélyt elhárítottuk. 

Kvíz: felismered képről a gyógynövényeket?

Hotel Caramell Premium Resort****superior nyereményjáték

A legfrissebb tartalmainkért kövess minket a Google Hírekben, Facebookon, Instagramon, Viberen vagy YouTube-on!

életmentés baleset rendőrség artériás vérzés

Olvasd el aktuális cikkeinket!

Még több cikk
Orvosmeteorológia
Fronthatás: Nincs front
Maximum: +23 °C
Minimum: +10 °C

Északnyugat felől egyre többfelé csökken a felhőzet, nagy területen kiderül az ég. Az esti, késő esti órákban a nyugati, délnyugati megyékben, majd hajnalban az északkeleti határszélen fordulhat elő néhol záporeső. A légmozgás fokozatosan veszít erejéből, de helyenként továbbra is kísérhetik élénk lökések az északnyugati szelet. Késő estére többnyire 9 és 19 fok közé hűl le a levegő. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 8 és 15 fok között alakul, de a szélcsendes, hidegre hajlamos részeken helyenként ennél több fokkal hidegebb is lehet a hajnal. Fonthatásra ma nem kell számítanunk, így az arra érzékenyek tünetei is fokozatosan enyhülnek.

Részletes adatok és előrejelzés
Partnerünk a

Hogy érzed magad?

Kirobbanó formában vagy? Válaszd ki a lelki- és testi állapotodhoz illő emojit és nézd meg térképünkön, hogy mások hogy érzik magukat!

Hogy érzed most magad fizikailag?

Teljesen hulla vagyok Teljesen hulla vagyok
Voltam már jobban is Voltam már jobban is
Átlagos formában vagyok Átlagos formában vagyok
Jól vagyok Jól vagyok
Kirobbanó formában vagyok Kirobbanó formában vagyok

Hogy érzed magad?

Kirobbanó formában vagy? Válaszd ki a lelki- és testi állapotodhoz illő emojit és nézd meg térképünkön, hogy mások hogy érzik magukat!

Milyen most a lelkiállapotod?

Letargikus vagyok Letargikus vagyok
Magam alatt vagyok Magam alatt vagyok
Kiegyensulyozott vagyok Kiegyensulyozott vagyok
Jókedvű vagyok Jókedvű vagyok
Majd kiugrok a bőrőmből Majd kiugrok a bőrőmből

Hogy érzed magad?

Legjobban:
Legrosszabbul:
Kezdjük újra