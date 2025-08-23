Telefontöltő kábellel szorították el az artériás vérzést



A Készenléti Rendőrség debreceni osztályának öt járőre augusztus 19-én este Budapestről tartott vissza a laktanyába, amikor az M35-ös autópálya 9-es kilométerénél balesetre figyeltek fel – írja a police.hu. Egy Mitsubishi hátulról belerohant egy Kia gépkocsiba. Mindkét autóban ketten utaztak.

A Kiából egy férfi és egy nő saját lábán ki tudott szállni, a belső szalagkorlátnak csapódott Mitsubishiben viszont súlyosabban sérültek az utasok. Egy férfi alkarja artériásan vérzett, így nála nyomókötést alkalmaztak, a kormány mögé beszorult idős nő lábfeje viszont annyira roncsolódott, hogy nem lehetett megmozdítani. Az erős vérzést azonban muszáj volt csillapítani, így a csomagtartóban talált telefontöltő kábellel szorították el a combját. Ennek köszönhetően a vérzés csillapodott. Folyamatosan kommunikáltak vele, hogy tudatát fenntartsák, és éber maradjon.

Illusztráció: Getty Images

Közben a mentőket és a katasztrófavédelem munkatársai is a helyszínre értek - a sérülteket kórházba szállították. A Mitsubishi vezetője súlyos sérüléseket szenvedett, míg utasa, illetve a másik autó vezetője könnyű sérülésekkel úszta meg a balesetet, a Kia utasa sértetlenül. A baleset körülményeit a Hajdúböszörményi Rendőrkapitányság vizsgálja.

Az artériás vérzés élénkpiros színű, a vér a szív működésének megfelelő ütemben, spriccelve (pulzálva) távozik a sérülésből. Az ütőér fala vastag, hiszen a vénás rendszerhez képest jóval nagyobb nyomást kell bírnia, ennek köszönhetően akár kisebb sebzés esetén is nagy erejű lehet a vérzés és a végleges vérveszteség. Ennek eredményeképpen eleinte pulzusszám emelkedés, majd csökkenés következik be, a beteg rövid idő alatt sokkos állapotba kerülhet.

Az elsősegélynyújtás alapelvének megfelelően kötszer vagy egyéb segédeszköz híján is azonnal meg kell kezdenünk a vérzés csillapítását. Ha más nincs, puszta kézzel kell csillapítanunk a vérzést, amíg végleg el nem tudjuk látni.

Első és általában mindig megtehető, eszközt sem igénylő lépésként a sérültet nyugalomba helyezzük, illetve a sérült testrészt a szív síkja fölé emeljük, csökkentve a nyomást. Ezt követően a megfelelő artériás nyomáspont elnyomásával szűkítjük az ér keresztmetszetét, ezáltal a vérzés intenzitását. Artériás nyomáspont olyan helyeken használható, ahol az ér felszínesen fut és közvetlenül kemény alapra, csonthoz nyomható. Testünkön számos artériás nyomópont ismert, ezek közül a négy legfontosabbat emeljük ki. A fej artériás vérzése esetén a vérzéssel azonos oldalon, a halántékon kitapintható eret nyomjuk el. Nyaki ütőeres vérzésnél a nyaki ütőeret nyomjuk el. A nyaki ütőér (arteria carotis) a gége és a fejbiccentő izom közt található, a kettő közötti árokban. Felső végtag vérzése esetén a felkar belső oldalán, a hajlító izom alatt futó árokban lévő eret (arteria brachialis) nyomjuk a felkarcsonthoz. Alsó végtag vérzése esetén a lágyékhajlatban található combütőeret (arteria femoralis) nyomjuk ököllel a medencecsont irányába - ezzel legalábbis a közvetlen életveszélyt elhárítottuk.