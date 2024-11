Kiderült, hány forint a legolcsóbb étel a fővárosi karácsonyi vásárokban

Az Advent Bazilika területén 12 méter magas, feldíszített fenyő áll majd, a színpadon pedig hetente több alkalommal adventi hangulatú kulturális produkciók, gospel, folk, jazz és funk stílusú műsorok színesítik a vásári hangulatot. A Bazilika homlokzatán háromdimenziós fényfestés lesz mindennap 17 óra 30 perctől. Az Advent Bazilika korábban négy alkalommal is elnyerte az Európa legjobb karácsonyi vására címet. A Vörösmarty téren is lesz karácsonyfa, továbbá ingyenes kisvasút és látványműhely, amelyben kovácsmesterek mutatják be szakmájuk fortélyait.

A Vörösmarty Classic Xmas karácsonyi vásár 2023-ban. Fotó: MTI/Balogh Zoltán

Az Advent Bazilika és a Vörösmarty Classic Xmas területén hazai kiállítók, kézműves és gasztronómiai árusok tradicionális ünnepi-vásári ételek mellett számos különleges ínyencséget kínálnak. A Szent István téren és Vörösmarty téren is minden nagykonyhánál lesz naponta egy étel 1600 forintos fix áron. Kézműves kiállítók, népművészek, iparművészek és modern dizájner terméket kínáló innovatív alkotók egyaránt jelen lesznek a két karácsonyi vásáron. A Szent István téren a Bazilika előtt lesz betlehemi jászol és monumentális adventi koszorú is.

A hagyományhoz hűen a két vásáron lesznek jótékonysági kezdeményezések idén is. A Szent István téren például a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet és az Együtt az Autistákért Alapítvány is megjelenik majd, hogy az ünnephez illeszkedő akciókkal hívja fel a figyelmet az adakozás fontosságára.