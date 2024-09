„Időtlen időkig halogattam, nem kellett volna” – 6 tipp, hogyan készülj fel az urológiai vizsgálatra

„Így visszagondolva talán már évek óta küszködtem a problémámmal. Két kisgyermekem van, de gyakrabban kellett miattam megállni az autóval, bárhová mentünk is. Ha olyan helyen voltunk, ahol nehezebb megoldani, inkább nem is ittam, hiszen olyankor tényleg ötpercenként mosdót kellett volna keresnem” – idézi fel nekünk István, aki szinte állandósult vizelési ingerrel és merevedési problémákkal is küzdött. Végül a felesége unszolására keresett fel egy urológus szakorvost.

Időtlen időkig halogattam a vizsgálatot, nem kellett volna. Inkább kellemetlen volt, mint fájdalmas. És rájöttem: a beszélgetéstől legalább annyira tartottam, mint magától a vizsgálattól

– avat be az érzéseibe. Végül sokkal kevésbé viselte meg, mint azt előre gondolta: „lélekben nagyon felkészültem, többször is elpróbáltam, mit fogok mondani a vizsgálat előtt és után. Aztán sokkal gyorsabban zajlott az egész, mint vártam, a beszélgetés gyakorlatilag fesztelen volt, a gyógyszer pedig, amit felírtak, máris sokat segített” – számol be az eredményekről a középkorú férfi, akinél krónikus prosztatagyulladást diagnosztizáltak, és úton van a gyógyulás felé.

Az urológust senki sem szereti felkeresni, de érdemes. Fotó: Getty Images

Orvoshoz menni senki sem szeret, a férfiak pedig különösen sokáig képesek halogatni a segítségkérést. Nehezebben nyílnak meg, nem szívesen beszélnek a problémáikról, főként, ha ezzel kellemetlen tüneteket kell megosztaniuk. Külön nehézség, hogy hiába kényes a téma, mégis őszintének kell lenni az orvossal, hiszen, ha a beteg szépíti, pláne, ha elhallgatja a tüneteit, az félreviheti a diagnózist, a kezelést, így pedig a gyógyulás is tovább várat magára.

A gyógyítás alapvető feltétele tehát, hogy a páciens őszinte legyen, merjen beszélni és kérdezni az állapotáról, és meg tudja osztani aggodalmait, kételyeit az orvosával.

6 tipp a nyílt kommunikációhoz